Après 24 ans à la mairie, Jean-Guy Dubois vide son bureau

Je suis très avancé dans mon ménage , nous dit monsieur Dubois, en nous accueillant dans son bureau.

L'armoire qui contenait d'innombrables souvenirs professionnels amassés au fil de la carrière a été vidée. Les toiles qui décoraient ses murs ont aussi été retirées à l'exception d'une seule, qu'il utilisera comme arrière-plan pour ses dernières entrevues en carrière à titre de maire de la ville.

Le plus clair de son temps, Jean-Guy Dubois le consacrera à saluer et remercier ses collaborateurs cette semaine. Certains, dont le président-directeur général de la Société du parc industriel et portuaire de Bécancour, Maurice Richard, sont à ses côtés depuis son arrivée à l'hôtel de ville en 1979.

Oui, j'ai un petit pincement au coeur. C'est sûr, ça me revient de façon régulière, mais ça va s'estomper avec le temps. Je ne pars pas triste et je ne veux pas partir triste non plus , exprime-t-il.

Il faut dire que l'homme de 75 ans quitte la mairie d'une toute petite municipalité qui brasse de grosses affaires. Si plusieurs projets annoncés ne se sont jamais réalisés, il peut tout de même se targuer d'avoir vu de nombreuses grandes entreprises choisir Bécancour. La plus récente en lice : Nemaska Lithium dont les premiers travaux préliminaires ont commencé au cours des derniers jours.

" J'apporte avec moi mes pelles. J'en avais une en or et une en argent, dépendamment des situations. Les pelles vont quitter et c'est correct qu'elles partent, parce que le temps des pelles est terminé à Bécancour. Maintenant, c'est le temps des rubans'', lance-t-il, ajoutant que sept projets sont actuellement en construction et seront officiellement inaugurés par son successeur.

Ça illustre qu'on a quand même travaillé fort durant ces années-là pour changer des choses, faire un virage économique et ça porte fruit aujourd'hui.

Prendre son temps

Jean-Guy Dubois est décrit de tous comme un gentilhomme. Un homme de grande classe qui n'a jamais refusé une entrevue, dans les bons moments comme dans les pires tempêtes.

La politique municipale, par définition, c'est imprévisible et c'est sept jours sur sept. La première chose que je veux faire à la retraite, c'est prendre mon temps. Je veux prendre du temps parce que j'ai vécu ma vie [en étant] pressé. Maintenant, je veux prendre le temps de travailler tranquillement. La famille passe souvent deuxième en politique. J'aimerais ça qu'à partir de maintenant, ils passent en premier , dit-il au sujet de sa conjointe, ses trois enfants et six petits-enfants dont les photos étaient bien en vue dans son bureau situé au deuxième étage de l'hôtel de ville.

Il compte passer du temps avec eux à la maison, puis à son érablière. Il souhaite raconter ses histoires, les écrire et même retourner à l'école.