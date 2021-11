Tinder lance une deuxième série vidéo pour attirer les jeunes

Les utilisateurs et utilisatrices du service de rencontre pourront regarder les épisodes de cette série dont ils et elles sont le héros, et en discuter ensuite avec des personnes rencontrées sur l’application.

Les contenus créent des sujets de conversation, a indiqué à l'AFP Kyle Miller, vice-président chargé des produits chez Tinder. Les mystères à résoudre et le genre détective prêtent naturellement à discussion, et nous cherchons toujours comment aider nos membres à avoir de meilleures conversations, plus fluides et plus authentiques.

Tinder avait diffusé il y a deux ans, aux États-Unis, une première saison de Swipe Night, une aventure apocalyptique.

Elle avait été suivie par 20 millions de personnes et conduit à une augmentation de 26 % des mises en relation par rapport à un dimanche soir habituel, selon le communiqué de la société.

Cette fois-ci les trois épisodes seront disponibles dans le monde entier et en rediffusion, dans l'onglet Explore de l'application, où les utilisateurs et utilisatrices peuvent choisir des catégories intitulées libre ce soir? , soyons amis , passionnés de jeux vidéo ou encore parents d'animaux .

Après avoir visionné une vidéo de la série, les personnes participantes sont mises en relation avec d'autres qui ont fait des choix similaires aux leurs.

Selon Kyle Miller, la génération Z (les moins de 25 ans) cherche sans cesse du contexte, comme une étincelle ou une connexion autour d'un contenu par exemple. C'est un changement significatif.

S’adapter pour contrer la concurrence

Tinder doit aussi s'adapter aux nouveaux usages des jeunes générations, dont l'expérience d'Internet a été définie par les contenus vidéo, de YouTube à TikTok et ses formats verticaux, courts, ultras dynamiques et riches en références musicales et humoristiques.

L'application, qui appartient au groupe Match, est devenue un leader du marché de la rencontre en ligne, notamment grâce à l'invention des fameux swipe (balayage) à droite et à gauche.

Elle fait désormais face à la concurrence de services bien installés, comme Bumble ou Hinge, mais aussi de nouveaux comme Feels ou Snack, qui mettent l'accent sur la vidéo et leur différence par rapport au fonctionnement de Tinder.