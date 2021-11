Insémination artificielle : feu vert au règlement de 13 M $ contre le Dr Barwin

Je pense qu’il a reconnu que c’était un règlement juste et raisonnable tel que nous l’avons cru tout au long du processus , a réagi l’avocat des plaignants, Me Peter Cronyn, en entrevue avec CBC.

Me Cronyn a souligné que le règlement avait quelque chose d'historique. D'une perspective légale, il n'y a pas de précédent à ce genre de dommage qui a été fait [dans cette affaire]. Il n'y a aucun précédent au sujet de ce que ces personnes ont traversé , a-t-il dit en faisant référence aux plaignants.

Le recours collectif réunit 244 plaignants, soit 18 de plus qu’au moment où le feu vert a été donné, en juillet dernier, au recours collectif aux fins de règlement.

L’entente devait encore être entérinée par la Cour supérieure de l’Ontario. Le juge Calum MacLeod a donc donné son aval, lundi après-midi.

Les plaignants sont regroupés en trois grandes catégories : des couples qui demandaient une insémination artificielle avec le sperme du père et dont le choix n’a pas été respecté, des inséminations qui n’ont pas été effectuées avec le sperme d’un donneur choisi par le couple et des donneurs qui ont fait entreposer du sperme auprès du Dr Barwin et que ce dernier a utilisé pour des inséminations qui n’étaient pas autorisées.

À écouter : La balado Les Trahisons du Dr Barwin

Certains membres du recours collectif, lancé en 2016, pourraient aller chercher jusqu’à 50 000 $ en compensation, en fonction de la gravité des dommages subis. Les donneurs anonymes n’étaient pas admis dans le recours collectif.

Les principaux plaignants, Dan et Davina Dixon, s’étaient tournés vers le Dr Barwin en 1989 pour les aider à concevoir un enfant. Environ un an plus tard, leur fille Rebecca est née. Ce n’est toutefois qu’au cours des récentes années que la famille a appris que le père biologique de Rebecca était le Dr Barwin plutôt que Dan Dixon.

Rebecca Dixon estime que les objectifs du recours collectif ont été atteints, dont celui de sensibiliser les anciens patients du Dr Barwin à de possibles erreurs.

Je ne m’attendais certainement pas à ce que nous trouvions autant de personnes dans autant de situations, comme ce fut le cas , a-t-elle dit en entrevue avec CBC.

Rebecca Dixon a découvert, ces dernières années, qu'elle était la fille biologique du Dr Barwin (archives). Photo : Radio-Canada

En tout, le médecin, radié depuis 2019, aurait ainsi eu 17 enfants biologiques, selon les avocats des plaignants.

Par communiqué, la firme d'avocats, Nelligan Law, a précisé que l’autorisation de l’entente, lundi, marquait le début de la période de réclamation qui s'échelonne sur 120 jours.

Une partie de l’argent du règlement doit aussi servir à financer le fonctionnement d’une base de données d’ADN.