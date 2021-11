Dans une lettre envoyée aux parents, le Centre de lutte contre les maladies transmissibles du Yukon affirme que la personne a fréquenté la classe de 6e année lundi 25 octobre et mercredi 27 octobre.

La lettre précise qu’il s’agit bien de la classe de 6e année et non celle de 5-6e année.

Par conséquent, les personnes vaccinées qui ont fréquenté la classe doivent surveiller l’apparition de symptômes. Quant aux personnes non vaccinées, comme les élèves qui sont encore trop jeunes pour être admissibles à la vaccination, elles doivent s’isoler jusqu’au 6 novembre.

Depuis la rentrée scolaire, on a quand même quelques cas tous les jours, mais jusqu’à maintenant on n’avait pas eu à fermer une salle de classe ou à mettre des élèves en isolement, explique Marc Champagne, le directeur général de la Commission scolaire francophone du Yukon (CSFY).

Le Centre de lutte contre les maladies transmissibles du Yukon assure la recherche de cas contact pour éviter tout risque de propagation.

À écouter sur Phare Ouest : Premier cas de COVID-19 à l'école Émilie-Tremblay de Whitehorse

Des protocoles différents

Il y a tellement de variables qu’il est impossible de n’avoir qu’un protocole qui s’applique tout le temps. Une citation de :Marc Champagne, directeur général de la Commission scolaire francophone du Yukon.

La CSFY Commission scolaire francophone du Yukon n’a pas un protocole unique pour faire face à ce genre de situation, mais plusieurs afin de s’adapter en fonction des circonstances, du niveau et de l’âge des enfants ainsi que de la durée de l’isolement.

Dans ce cas-ci, l’enseignante va offrir un programme à distance pour les élèves qui va en partie impliquer l’envoi de travaux à la maison, mais aussi l’utilisation de la plateforme Zoom pour offrir des sessions en groupe avec les élèves , détaille Marc Champagne.

Même si la situation est inédite, la CSFYCommission scolaire francophone du Yukon se dit prête à gérer cette année scolaire et les aléas de la pandémie. On en est à notre troisième année scolaire touchée par cette pandémie , rappelle son directeur, alors cela fait longtemps que l’on vit avec un certain stress, une anxiété par rapport à toutes ces inconnues.

Selon lui, la vaccination des adultes et des élèves plus âgés rassure et permet aux personnes de se sentir mieux préparées, mais l’inquiétude persiste pour les plus jeunes.