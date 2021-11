Un calendrier de superhéros pour le personnel de la santé de Shawinigan

Depuis le début de la pandémie, plusieurs mouvements de solidarité sont nés pour appuyer le personnel de la santé. La Fondation de la santé et des services sociaux de l'Énergie à Shawinigan souhaite maintenant pérenniser cette reconnaissance grâce à la création d’un calendrier de héros.

On s’est dit : "Pourquoi attendre une pandémie pour les reconnaître?" Annuellement, on souhaite trouver des thématiques comiques, intéressantes pour les mettre en valeur , explique la directrice générale de la fondation, Amélie Vallée.

Celui qui a supervisé le projet, Joey Richard, ajoute que leur mission c’est de travailler pour améliorer les soins de santé de notre région et ça passe par ces gens-là . La thématique des superhéros s’est imposée au terme d’une séance de tempête d’idées.

L’une de ces héroïnes, Marylène Deshaies, coordonnatrice de cliniques COVID, affirme pourtant qu’elle ne fait que son travail. Au quotidien, je ne me sens pas nécessairement comme ça. On fait du mieux qu’on peut. On y met tout notre coeur, ça, c’est sûr , explique-t-elle.

La nutritionniste raconte avoir dû faire plusieurs sauts pendant la séance photo pour bien représenter son personnage de Spiderman. J’étais super fière de représenter un superhéros. On a beaucoup travaillé depuis une année et demie. Je trouvais que c’était une bonne idée.

La fondation a voulu représenter plusieurs départements des établissements de santé de la région. Les modèles ont été choisis par les gestionnaires et ont parfois été photographiés dans leur milieu de travail. Dans d’autres cas, ce sont les photos du coordonnateur du projet qui ont été sélectionnées comme décor, toutes de paysages de la région.

Mon mois préféré, c’est le mois de mai avec Thor [incarné] par une des salubristes de l’hôpital du Centre de la Mauricie. On a été prendre ça à la baie de Shawinigan, il faisait super beau et le but était de rendre [un effet] comme si c’était chaotique , raconte Joey Bouchard en montrant la préposée qui pose devant un ciel orageux.

Même si l’objectif premier de la création du calendrier est de mettre en valeur le travail des employés, il sert aussi à amasser des fonds. Comme il s’agit d’une première, la fondation n’a pas établi d’objectif ni de projet particulier auquel attribuer la somme amassée.

Avec les informations de Magalie Masson