La campagne de vaccination contre la grippe est lancée en Outaouais et à Ottawa

La campagne de vaccination contre l’influenza pour la population générale a pris son envol, lundi, en Outaouais et à Ottawa. Des professionnels de ces deux régions observent déjà un certain intérêt de la part des citoyens admissibles à se faire vacciner.

En Outaouais, le pharmacien-propriétaire dans le secteur de Hull, à Gatineau, Martin Payer affirme avoir reçu plusieurs questions dans les dernières semaines de la part de la clientèle en lien avec la vaccination contre la grippe. Les gens sont excités de se faire vacciner, parce qu'ils en ont entendu beaucoup parler , dit-il.

Aussi, le fait que l'influenza (ou la grippe), les symptômes ressemblent un peu à la COVID, les gens veulent se protéger de cette façon-là. Une citation de :Martin Payer, pharmacien-propriétaire

Du côté de la capitale fédérale, la gestionnaire de l’immunisation à Santé publique Ottawa (SPO), Marie-Claude Turcotte, croit que le message a fait son chemin comme quoi le vaccin est un moyen de protection efficace pour se protéger de la grippe.

Avec les mesures de santé publique qui sont un peu plus relâchées, les gens ont plus de contacts sociaux, donc on s'attend assurément à avoir plus de cas de grippe, plus de cas aussi de maladies respiratoires de différents virus respiratoires , indique-t-elle.

[Le vaccin est assurément] le meilleur moyen de protection contre la grippe, d'autant plus que, cette année, on commence à relâcher les mesures de santé publique. Alors, c'est une recommandation qu'on fait à tout le monde qui peut recevoir le vaccin, de se faire vacciner, et si on a des symptômes, d'aller se faire tester. Une citation de :Marie-Claude Turcotte, gestionnaire de l’immunisation à Santé publique Ottawa

Par ailleurs, Marie-Claude Turcotte souligne que SPOSanté publique Ottawa n’a plus de rendez-vous, cette semaine, pour la population à risque de la grippe saisonnière, mais que d’autres rendez-vous s’ajouteront dans les prochaines semaines.

De l’autre côté de la rivière, il n’est pas évident d’avoir un portrait global de l’engouement pour le vaccin contre la grippe dans la région, estime la cheffe de programme en maladies infectieuses, menace à la santé et santé communautaire à la direction de la santé publique du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l'Outaouais, Geneviève Périard.

[C’est] parce qu'il y a plusieurs points de service qui offrent la vaccination autant en public qu'en privé , explique-t-elle.

Toutefois, Mme Périard ajoute que, au Palais des congrès [de Gatineau], il y a plus de 1800 rendez-vous de pris seulement pour cette semaine pour la vaccination contre la grippe.

Pour sa part, Martin Payer estime que sa pharmacie peut se permettre de vacciner plus d’une centaine de personnes contre la grippe en une seule journée de huit heures. Celle-ci affichait d’ailleurs complet, ce lundi.

En faisant des journées comme ça, au moins, on essaie d'attraper le plus de monde possible et l'important, c'est que les gens se fassent vacciner, pas nécessairement le plus vite possible, mais qu'ils aient leur rendez-vous et qu'ils se présentent à leur rendez-vous quand il a été pris , explique le pharmacien-propriétaire.

