Les Autochtones donneront à Heather Stefanson l’occasion de réparer les pots cassés

Heather Stefanson prêtera serment mardi après-midi. La nouvelle première ministre a remporté la course à la direction du Parti progressiste-conservateur samedi par une faible marge. Son adversaire, Shelly Glover, tente de contester et de faire annuler le résultat de ce vote.

Heather Stefanson, qui devient la première femme à occuper ce poste au Manitoba, succède à Brian Pallister qui avait annoncé sa démission en août. Des déclarations du premier ministre sur le colonialisme avaient largement été critiquées.

La nouvelle première ministre a déclaré qu’une de ses priorités était de rétablir la relation du gouvernement avec les peuples autochtones.

Le grand chef de l’organisation autochtone Manitoba Keewatinowi Okimakanak (MKO), Garrison Settee, dit qu’il a connu la première ministre quand elle était ministre de la Santé. Il espère qu’elle aura une influence positive.

Et même si elle a fait partie du cabinet de Brian Pallister et qu’elle lui a été loyale, Garrison Settee estime qu’il faut lui donner une chance dans son nouveau rôle.

On ne peut pas vivre dans le passé, nous avons quelques jours devant nous et l’occasion de faire des choses incroyables et nous sommes prêts pour cette aventure , dit-il.

Le président de la Fédération métisse du Manitoba (MMF), David Chartrand, a déclaré que contrairement à Brian Pallister, Heather Stefanson sera la bienvenue à la table de négociations avec les Métis.

La MMFFédération métisse du Manitoba a poursuivi la province à plusieurs reprises au cours de la dernière décennie. La plus récente de ces poursuites porte sur les droits de chasse à l’orignal.

David Chartrand estime que l’ancien premier ministre a traité la MMFFédération métisse du Manitoba comme un ennemi et que c’est ce qui a mené à des relations tendues.

Il espère qu’avec Heather Stefanson, les Métis ne seront plus punis pour le simple exercice de leurs droits et qu'ils pourront cesser leurs batailles judiciaires.

Nous quitterons les tribunaux et retournerons aux tables de négociation , dit-il.

Une action rapide nécessaire

La professeure de science politique à l’Université de Brandon, Kelly Saunders, pense tout de même que ce qui attend la première ministre ne sera pas de tout repos, si elle entend réparer les pots cassés par son prédécesseur.

C’est un défi considérable qui l’attend, il n’y a pas à en douter , dit-elle.

Kelly Saunders estime que la réaction des chefs autochtones à son élection est un bon signe, mais qu'ils attendront de sa part bien plus que des paroles.

Elle devra agir rapidement pour montrer que son leadership est différent, qu’elle gère un caucus différent et qu’elle fera vraiment les choses différemment , dit Kelly Saunders.