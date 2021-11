La vidéo de l’interrogatoire de Bruce McArthur après sa relaxe en 2016 remise aux médias

L'enregistrement est intéressant dans la mesure où il s'agit de la seule vidéo du genre qui montre l'interaction entre Bruce McArthur et des agents du Service de police de Toronto.

Étant donné qu'il a plaidé coupable en janvier 2019 pour le meurtre de 8 hommes gais, Bruce McArthur n'a pas eu de procès, si bien qu'aucune pièce à conviction matérielle n'avait été présentée à l'époque devant le juge John MacMahon de la Cour supérieure de l'Ontario.

S'il avait demandé un procès en plaidant l'innocence, la Couronne aurait probablement utilisé la vidéo de son interrogatoire de police au sujet des 8 meurtres qu'il a admis avoir commis de septembre 2010 à juin 2017.

Les victimes de Bruce McArthur: Skandaraj Navaratnam, 40 ans, Andrew Kinsman, 49 ans, Selim Esen, 44 ans, Abdulbasir Faizi, 44 ans, Kirushna Kumar Kanagaratnam, 37 ans, Dean Lisowick, 47 ans, Soroush Mahmudi, 50 ans et Majeed Kayhan, 58 ans. Photo : CBC/Police de Toronto

On y voit donc le meurtrier en série vêtu d'un jean et d'un T-shirt orange en train de répondre aux questions du Sgt Gauthier et de l'agente Lacey Dunning.

L'angle de la caméra au poste de police est en plongée de haut sur la pièce. McArthur y est néanmoins identifiable dans le coin supérieur gauche de l'écran.

L'enregistrement ne nous apprend rien de plus que ce qui a transpiré de l'audience disciplinaire du Sgt Gauthier le printemps dernier. Mais il confirme que Bruce McArthur a menti aux policiers le soir du 20 juin 2016 lorsqu'il s'est rendu de lui-même au poste de police après la plainte de sa victime au 911.

Bruce McArthur est interrogé par le Sgt Paul Gauthier au poste de police le soir du 20 juin 2016. Photo : AVEC L'AUTORISATION DE LA POLICE DE TORONTO

L'identité de l'homme en question est protégée par un interdit de publication.

L'homme venait d'appeler le 911 pour signaler qu'il venait d'être étranglé dans la camionnette de Bruce McArthur dans le stationnement d'un restaurant-minute dans le nord-ouest de la métropole.

Bruce McArthur avait toutefois expliqué aux policiers que la victime lui avait confié qu'elle aimait les relations brutales, mais que leurs étreintes dans la camionnette étaient consensuelles.

Le sergent Paul Gauthier, vu ici sur une photo tirée d'une vidéo de 2010. Photo : Radio-Canada

Le Sgt Gauthier demande à McArthur durant le bref interrogatoire de 11 minutes s'il a déjà eu d'autres échanges semblables dans le passé lorsque la situation dégénère avec les hommes qu'ils rencontrent.

On y entend l'assassin dire non, jamais de la sorte et jamais aussi vite .

Rien ne mettra la puce à l'oreille aux agents Gauthier et Dunning, d'autant que Bruce McArthur a déjà été interrogé par la police en 2014 dans le cadre de l'opération Houston.

Cette opération avait pour objectif en 2012 de retrouver trois hommes de la communauté LGBTQ, qui avaient été portés disparus.

Bruce McArthur a plaidé coupable le 29 janvier 2019 à huit chefs d'accusation de meurtre prémédité devant le juge John MacMahon. Photo : CBC/Pam Davies

McArthur avait aussi plaidé coupable en 2003 au sujet d'une autre agression, avec une arme cette fois, contre un travailleur du sexe deux ans plus tôt.

Le Sgt Gauthier lui demande alors si ses relations avec des hommes ont déjà été violentes auparavant, ce à quoi le meurtrier répond de façon laconique non . Non?, ok, alors , rétorque l'agent qui met fin à l'interrogatoire.

Les deux dernières victimes de Bruce McArthur : Selim Esen (à g.) et Andrew Kinsman. Photo : Police de Toronto

Avec du recul, on peut supposer que les deux dernières victimes du meurtrier en série auraient survécu en avril et en mai 2017, si le Sgt Gauthier n'avait pas relâché Bruce McArthur ce soir-là, d'où la décision du Service de police de traduire le policier devant un comité de discipline.

L'intérêt public de l'enregistrement

La Cour divisionnaire de l'Ontario qui a accepté de remettre la vidéo aux médias écrit d'ailleurs dans sa décision que le fait qu'il a fallu autant de temps à la police de Toronto d'appréhender Bruce McArthur malgré les multiples interactions de l'assassin avec la police avait soulevé l'indignation dans la population.

L'agent Gauthier avait toutefois été blanchi de toute accusation de négligence et d'insubordination dans l'exercice de son travail après une audience disciplinaire devant un tribunal administratif de police au printemps.

La vidéo de l'interrogatoire de McArthur aurait dû être utilisée comme pièce à conviction à l'époque de l'audience du Sgt Gauthier, mais la poursuite avait finalement décidé de ne pas recourir à l'enregistrement après avoir appris que les médias avaient demandé à l'obtenir.

Le quartier général de la police de Toronto au centre-ville abrite le tribunal disciplinaire du service. Photo : Radio-Canada

La poursuite avait notamment révélé devant le tribunal disciplinaire qu'elle n'en aurait finalement pas besoin et que seuls les témoignages des policiers dans cette affaire seraient suffisants.

Les médias avaient néanmoins poursuivi leurs efforts en vue d'obtenir l'enregistrement pour des principes de transparence et leur cause avait été entendue à la mi-octobre devant la Cour divisionnaire.

Victoire du consortium des médias

Dans leur décision, les trois juges écrivent néanmoins qu'il n'y aucune raison d'imposer un interdit de publication sur la vidéo en vertu de l'arrêt Dagenais-Mentuk de la Cour suprême du Canada.

Elles admettent que seul le nom de la victime de l'agression du 20 juin 2016 doit en revanche être caviardé pour empêcher de l'identifier.

Les trois magistrates précisent qu'il n'y a pas lieu de renvoyer non plus la question devant l'arbitre du tribunal du Service de police de Toronto pour qu'il revoie toute la question de l'admissibilité de la vidéo comme preuve.

Le détective Hank Idsinga, qui était en charge de l'enquête criminelle sur Bruce McArthur, avait envoyé une lettre à son service au sujet du comportement du Sgt Gauthier dans cette affaire. Photo : Radio-Canada

Les juges soutiennent à ce sujet que le tribunal administratif a bien enfreint le principe des tribunaux ouverts et transparents et qu'une copie de la vidéo aurait dû être donnée aux médias à l'époque.

Elles rappellent que le tribunal administratif n'avait pas fait les choses dans les règles de l'art.

Elles ajoutent que le fait que la vidéo comporte des propos de nature à choquer le public n'est pas une raison suffisante pour imposer un interdit de publication. Il n'y a rien en outre dans la vidéo qui puisse offenser le public , peut-on lire.

La Cour divisionnaire rappelle en outre à la Commission des services de police qu' [elle] est tenue de produire à l'avenir des preuves à conviction dans les procédures quasi-judiciaires de ses audiences disciplinaires contre un policier, sauf dans des circonstances exceptionnelles .

Toute pièce présentée en preuve doit par ailleurs être disponible gratuitement si elle est offerte aux médias de façon électronique ou à prix forfaitaire si elle n'existe pas dans une version électronique.