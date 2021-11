Des assouplissements qui satisfont à moitié les propriétaires de bars et de restaurants

Québec permet de rapprocher les tables à un mètre de distance l'une de l'autre et prolonge les heures de services dans les bars, mais les propriétaires estiment qu'il y a encore beaucoup trop de contraintes pour parler d'un retour à la normale.

Par exemple, dans la salle à manger du restaurant Pizzaïoli de Chicoutimi, il est possible d'augmenter de 50 % la clientèle avec les nouvelles règles sanitaires pour accueillir une soixantaine de personnes au total. C'est sûr qu'au niveau de l'ambiance, ça apporte un achalandage de plus. Les distances sont moins grandes, donc, c'est plus chaleureux comme ambiance , a rapporté Manon Boily, copropriétaire du restaurant.

Les nouvelles possibilités permettront également une meilleure rentabilité pour plusieurs restaurants. Ça va aider évidemment. Ça va nous aider à trouver un rythme qui est plus normal , a poursuivi Mme Boily.

Au restaurant Pizzaïoli, à Chicoutimi, il est désormais possible de doubler le nombre de clients à l'intérieur. Photo : Radio-Canada / Gilles Munger

Le son de cloche était le même du côté du restaurant Normandin sur le boulevard Talbot. Plus on a d'assouplissements, plus on peut faire de ventes, plus on peut améliorer. C'est beaucoup plus agréable aussi pour l'équipe , a indiqué Andréanne Otis, directrice du restaurant Normandin de Chicoutimi, qui a remplacé le Coq Rôti en pleine pandémie.

D'ailleurs, la configuration de ce restaurant permettra d'augmenter de beaucoup la capacité, ce qui crée des craintes quant à la main-d'oeuvre. Avec les nouvelles règles sanitaires qui permettent aussi d'ouvrir les salles de réservation, le nombre de places passera de 80 personnes à 250. Là, avec plus de demandes, évidemment, on a plus besoin de personnel, donc il va falloir que je me retrousse les manches et que je trouve des gens qui viennent nous trouver dans l'équipe , a-t-elle ajouté.

Quant à la succursale de Resto Roberto de Chicoutimi, le manque d'employés avait déjà des répercussions. Le restaurant est déjà fermé en soirée du dimanche au mercredi, faute de personnel (lundi, mardi, mercredi et dimanche). Il n'y aura donc pas d'ajout de capacité. On n'a pas le personnel pour travailler à pleine capacité si on veut continuer d'offrir un bon service puis qu'on ne perde pas notre clientèle d'un autre côté aussi , a mentionné Patricia Delisle, propriétaire.

Difficile pour les bars

Au Bar à Pitons au centre-ville de Chicoutimi, il a été estimé que les règles sanitaires auront causé une perte de 30 000 $ en ventes depuis le début de l'été. Le gestionnaire Simon Lacoste voit d'un bon oeil les assouplissements, mais il aurait de loin préféré que ceux-ci arrivent plus hâtivement. Oui, ça va nous aider, ça va être plus simple logistiquement aussi, mais ça va être trop peu tôt tard , a-t-il admis.

Dans les bars, la prolongation des heures de services et l'augmentation de la capacité auront un impact concret sur la rentabilité, mais l'achalandage ne suit pas, car les clients fuient les bars. Je pense vraiment que ce qui pourrait faire une grosse différence, c'est lorsque les masques vont tomber parce que les gens ne veulent pas toute cette affaire-là, ils veulent relaxer quand ils viennent ici , a émis également Simon Lacoste.

En effet, dans les bars comme dans les restaurants, le passeport vaccinal demeure obligatoire et il est toujours interdit de danser ou d'organiser des karaokés. Ce qu'on fait, c'est qu'on les reçoit à manger, mais à partir de 23 h, on n'a rien à leur donner pour les garder dans l'établissement. Donc, ils restent assis aux tables, mais un moment donné, ils se tannent et s'en vont , a imagé Chantal Perron, propriétaire du Bistrot du Fjord de Chicoutimi.

D'après un reportage de Gilles Munger