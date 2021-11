Sistema souhaite atteindre 10 000 enfants au Nouveau-Brunswick

Depuis 2009, Sistema Nouveau-Brunswick offre des cours musicaux gratuits aux enfants dans le besoin. Le programme rassemble les communautés francophones, anglophones et mi’kmaw de la province.

Robert Moreau croit que chaque enfant possède un talent, mais qu'ils n'ont pas tous les moyens de l'exprimer. Photo : Radio-Canada

Selon l'organisme, il s'agit d'une occasion d'offrir une chance à tous les enfants d'explorer son potentiel, sans barrières socio-économiques.

Le président d’UNI coopération financière Robert Moreau estime que les cours de musique gratuits permettent l’émancipation des jeunes.

Les statistiques, c'est qu'il y a une personne sur cinq, des jeunes enfants, qui sont sous le seuil de la pauvreté , dit-il.

Campagne de financement en cours

En ce moment, environ 1000 enfants profitent du programme au Nouveau-Brunswick (archives). Photo : Radio-Canada

L'organisme Sistema, de concert avec UNI, lance une levée de fonds pour obtenir du financement privé et ainsi augmenter son nombre de places. La moitié de la somme visée a déjà été amassée.

Robert Moreau soutient qu’il s'agit d'un investissement payant pour la province. [Des retombées économiques] de quatre millions de dollars pour ceux qui veulent voir des chiffres , déclare-t-il.

L'économie et la société néo-brunswickoise profitent de ce programme, selon lui.

Un pas vers l’avenir

Les résultats sont palpables dans les écoles, selon la directrice générale du District scolaire francophone Sud, Monique Boudreau.

On va voir des élèves qui vont être beaucoup plus éveillés, ils vont être motivés pour apprendre, ils ont une discipline, ils sont capables de se concentrer davantage , soutient-elle.

Elle ajoute que les jeunes acquièrent des compétences importantes pour leurs études et leur vie professionnelle. En plus d’apprendre des valeurs essentielles comme la discipline et le travail d’équipe.

Selon le père de Mireille, sa fille est très motivée par ses cours de violon. Photo : Radio-Canada

Pour le père de l'une des participantes, Mireille, ces classes gratuites sont une voie vers l'inclusion sociale.

Ça change beaucoup de choses, parce qu'elle a beaucoup d' amis maintenant. Et elle parle maintenant anglais. Ça aide beaucoup socialement.

D’ici une quinzaine d’années, des milliers d’autres jeunes comme Mireille pourront aussi bénéficier du programme Sistema grâce à cette levée de fonds.