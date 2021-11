La Maison de la culture de Gatineau obtient un neuvième Félix

Il s’agit d’une neuvième statuette pour le diffuseur gatinois.

Ce prix prouve une fois de plus que la salle Odyssée se démarque autant sur la scène gatinoise que québécoise , a souligné le président du conseil d’administration, Claude Beaulieu, par voie de communiqué.

Cette marque de reconnaissance [...] nous pousse à nous dépasser toujours et encore pour épater le public et les artistes avec un accueil hors pair et une programmation riche et diversifiée. Une citation de :Steve Fournier, directeur général de la MCG, par communiqué

La MCGMaison de la culture de Gatineau était également en nomination pour le titre d'Équipe de diffusion de spectacles de l'année. Le prix a été remis au Centre des arts Juliette-Lassonde de Saint-Hyacinthe dans cette catégorie.

Par ailleurs, sept artistes d’origine outaouaise et franco-ontarienne, dont Pierre Lapointe, Anachnid et Damien Robitaille, figurent également parmi les finalistes du 43e Gala de l’ ADISQAssociation québécoise de l'industrie du disque, du spectacle et de la vidéo .

Les lauréats seront dévoilés mercredi lors du Premier Gala, animé par Pierre Lapointe, et dimanche, lors de la soirée animée par l’humoriste Louis-José Houde sur les ondes d’ICI Télé.