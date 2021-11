Les places en garderie et le logements au cœur des élections à Bonaventure

Les deux candidats veulent tous les deux s'attaquer à deux problématiques qui touchent, selon eux, de plein fouet la municipalité de quelque 2710 habitants soit le manque de places en garderie et la pénurie de logements.

À 53 ans, Roch Audet veut poursuivre le travail déjà entamé. Il rappelle qu’au cours des dernières années, l’administration municipale qu’il a dirigée a concentré ses efforts en faveur des familles, notamment sur le plan des loisirs et du sport.

Le maire sortant souhaite maintenant mettre à profit sa maturité politique et ses connaissances des dossiers afin de développer le volet culturel de Bonaventure.

L’élu mentionne que de nombreux projets ont été réalisés au cours de son deuxième mandat. Il cite en exemple la mise aux normes de l’eau potable et la construction du centre récréatif Desjardins.

Roch Audet est père de trois enfants. Natif de Bonaventure, il a étudié en relations de travail et a possédé sa propre firme de consultant spécialisée en ressources humaines et en gestion des organisations. Il a été élu maire en 2013. Photo : Gracieuseté de Roch Audet

Il compte, s'il est réélu, s’attaquer à la problématique du manque de places en garderie. M. Audet promet d’ailleurs de mener à bien la création de 80 nouvelles en CPECentre de la petite enfance . Les lignes sont tendues au niveau du gouvernement , confirme l'élu.

Selon le maire sortant, il s'agirait d'un projet distinct de l'agrandissement prévu dans les installations de Bonaventure du CPE de la Baie.

Du côté du logement, le politicien vise la construction par un promoteur privé de 12 nouvelles unités locatives dès 2022. Le déploiement de 24 appartements abordables est aussi dans la mire de Roch Audet.

On a réussi à rendre notre ville attractive et les gens souhaitent demeurer dans notre communauté. Il faut répondre à la demande. Une citation de :Roch Audet, candidat à la mairie de Bonaventure

Le candidat à la mairie souhaite également que se concrétisent l’importante cure de jouvence prévue pour l’hôtel de ville ainsi que les aménagements à la Pointe Beaubassin et au camping municipal.

La revalorisation des avenues de Grand Pré et Beauséjour est aussi dans ses cartons. En améliorant les infrastructures, on pourra travailler après à soutenir les commerces et les entreprises qui veulent venir s’installer , plaide M. Audet.

Lors des élections de 2017, Roch Audet avait été réélu avec 48,7 % des voix. Il avait alors deux adversaires, Caroline Duchesne et Bernard Babin.

Benoit Poirier veut être au service des citoyens

Benoit Poirier, un infirmier à la retraite, est également dans la course. L’élu sortant, qui a récemment complété un mandat à titre de conseiller, souhaite continuer à être au service de la population. Je suis habitué de rencontrer des gens, habitué de les écouter, habitué de les comprendre , note-t-il.

Natif de Gaspé, M. Poirier s’est installé à Bonaventure, dont sont originaires ses parents, il y a une vingtaine d’années. Âgé de bientôt 56 ans, il s’intéresse depuis toujours à la politique dans une optique d’équité sociale, probablement de justice sociale.

Benoit Poirier a travaillé pendant environ 30 ans comme infirmier à Montréal, Harrington Harbour et sur le site de centrales hydroélectriques d'Hydro-Québec. Retraité, il effectue des remplacements au Centre intégré de santé et de services sociaux de la Gaspésie depuis le début de 2021. Photo : Gracieuseté de Benoit Poirier

Faisant campagne à vélo, Benoit Poirier souhaite en priorité améliorer le processus relatif à la prise de décisions à l’hôtel de ville. Je voudrais davantage de partage d’informations et de travail d’équipe, mettre davantage à profit les connaissances et les expériences des conseillers […] , explique-t-il.

M. Poirier se questionne sur l’origine des cibles mises de l’avant par le maire sortant en matière de création de places en CPECentre de la petite enfance et en logements; il dit d'ailleurs ne pas être au fait des projets que mentionnent M. Audet. Il confirme néanmoins que ces deux enjeux constituent des priorités.

En plus des places en garderie, qu'il qualifie de dossier chaud , la question des logements disponibles pour la population en est une qui le préoccupe. Il précise qu’il importe aussi de loger les travailleurs étrangers qui contribuent au bon roulement de plusieurs entreprises du territoire, notamment dans l'industrie touristique.

Enfin, M. Poirier souhaite diriger un hôtel de ville dont les finances seront gérées sainement. Il souhaite en ce sens éviter d’alourdir le fardeau fiscal des contribuables.

[Il faut] utiliser consciencieusement chaque piastre que le payeur de taxes [paie], avec un souci d’économie. Une citation de :Benoit Poirier, candidat à la mairie de Bonaventure

S'il demeure selon lui difficile d’établir une cadence [de projets] raisonnable et acceptable , il importe d'y travailler, renchérit le principal intéressé. M. Poirier fait d'ailleurs valoir que les règlements d'emprunts se sont récemment multipliés à Bonaventure.

En 2017, Benoit Poirier avait remporté son siège de conseiller par seulement 55 voix contre la conseillère sortante Viviane Bujold.