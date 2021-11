Une dernière journée à la patrouille pour Bruno Cormier

Ses collègues l’ont surpris en matinée en organisant un point de presse en compagnie de son fils Frédérick. Bruno Cormier rendra son arme et son badge le 17 novembre prochain.

La journée a été remplie d’émotions pour celui qui s’est fait connaître du public au cours des dernières années à l’aide de ses nombreuses interventions dans les médias saguenéens. Elle a été l’occasion pour lui de se remémorer une panoplie de souvenirs. Et c’est sur le terrain, auprès des citoyens, qu’il a vécu ses plus belles expériences comme policier.

Frédérick Cormier et Bruno Cormier se sont adressés aux médias de Saguenay. Photo : Radio-Canada / Claude Bouchard

Lorsqu'on se dirige vers des lieux où il y a des dames, des femmes ou des hommes qui sont mal pris, ils ont besoin de notre aide. Dans des lieux d'accidents où on intervient rapidement et qu'on peut apporter un geste qui réconforte la personne, c'est extraordinaire , soutient Bruno Cormier, qui a amorcé sa carrière en 1982 à Jonquière.

Après un passage de huit ans comme agent à la Sûreté Alcan, il est retourné à Jonquière avant de se retrouver au département des communications du corps policier au début des années 2000. Le porte-parole concède qu'il a perdu son anonymat à force d'apparaître dans les médias, mais que le jeu en valait la chandelle.

C'est un poste extraordinaire. Tu as accès à tout comme policier et en même temps, tu vis l'événement médiatique. Tu crées des liens du côté médiatique. Tu te dois de raconter une histoire, mais que tu te réserves certains détails, bien souvent parce que c'est de la preuve que tu ne veux pas dévoiler , souligne-t-il.

Quand il nous convoquait sur un événement qui était dramatique, on le sentait dans sa voix. Il vivait lui-même les événements qu'il rapportait. À l'inverse, quand c'était un événement plus insolite, plus anecdotique, il racontait ça un peu comme si c'était une blague , ajoute l’ancien chef d’antenne du Téléjournal Saguenay-Lac-Saint-Jean, Roger Lemay.

C'est Bruno Cormier qui a transmis sa passion pour le métier à son fils Frédérick. Moi, j'ai grandi avec mon père qui me racontait des histoires de police. C'est pour ça, en quelque part, que je suis devenu policier.

Un événement marquant

Plusieurs dossiers ont marqué la carrière de Bruno Cormier. Difficile toutefois pour lui d’oublier l’histoire sordide impliquant Guylaine Potvin. La jeune femme de 19 ans a été agressée sexuellement avant d'être assassinée, le 28 avril 2000, sur la rue Panet, à Jonquière. Plus de 20 ans après les événements, le meurtrier court toujours.

J'ai été le premier avec l'ex-confrère Pierre Lévesque qui est maintenant à sa retraite à rentrer dans cette maison-là et on a passé la journée avec Guylaine... J'ai encore sa photo dans mon portefeuille. C'est comme ça. C'est des situations, des scènes qu'on prend à cœur. On met tellement d'énergie, tellement de travail. Malheureusement, jusqu'à présent, on n'a pas l'auteur qui a commis cet acte-là qui est affreux.

D'après les informations de Claude Bouchard