Logements sociaux : l’Alberta veut miser sur les partenariats publics-privés

La province espère ainsi augmenter le nombre de logements sociaux disponibles en Alberta et réduire de 30 % la liste d’attente pour ceux-ci d’ici 10 ans.

Les logements abordables sont le fondement d’une société prospère et inclusive. Actuellement, cette fondation est fissurée et croule sous le poids d’un système complexe et dépassé dont la structure n’a pas été mise à jour depuis 20 ans , a déclaré la ministre des Aînés et du Logement, Josephine Pon, en conférence de presse lundi.

Actuellement, environ 57 000 foyers albertains vivent dans des logements subventionnés par la province et plus de 24 000 foyers sont en attente d’un logement abordable.

La province souhaite entre autres ajouter 13 000 logements abordables supplémentaires d’ici 2032.

Pour ce faire, nous allons encourager et attirer des investissements à travers des modèles novateurs comme des complexes d'habitation à revenus mixtes et des partenariats publics-privés développés pour des logements abordables , explique la ministre.

Des logements vieillissants

Le gouvernement albertain explique que cette stratégie provinciale fait suite aux recommandations d’un panel d'experts qui s’est penché sur la question de l'accès aux logements sociaux à l’été 2020.

Ce panel recommande entre autres au gouvernement, qui possède environ 26 000 biens immobiliers, de se départir de son rôle de propriétaire et de gestionnaire de logement pour se concentrer sur le financement et la régulation.

Faire des partenariats avec des entreprises privées ou des organismes à but non lucratif pour la gestion de ces immeubles, dont beaucoup sont vieux et doivent d’être rénovés, permettra au système d'être plus flexible et efficace, soutient le gouvernement albertain.

Les investissements provinciaux ne peuvent pas répondre à eux seuls à la demande grandissante pour les logements abordables en Alberta , a déclaré Josephine Pon, en conférence de presse.

Le fournisseur de logements sociaux dans la région d’Edmonton, Civida, était représenté au sein du panel d’experts.

Son chef de la direction par intérim, Mark Hoosein, affirme que la liste d’attente de l’organisme est passée de 2000 foyers en 2014 à 9000 en 2021.

Le panel a identifié le besoin de redéfinir le rôle du gouvernement, de profiter de l’expertise des communautés, d’élargir les partenariats, de récompenser l'innovation et de simplifier le système , a-t-il déclaré en conférence de presse.

De son côté, la ministre Pon se défend de vouloir privatiser le système de logements sociaux.

Elle affirme que l’argent de la vente de biens immobiliers au secteur privé sera réinvesti dans le système de logements abordables. Elle ajoute que la province s’assurera que les logements gérés par le privé ne changent pas de vocation.