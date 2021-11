Une troisième dose de vaccin contre la COVID-19 pour des aînés de Lennoxville

Selon la directrice des opérations de l’établissement Gabriella Rotario, l’exercice s’est déroulé dans la bonne humeur. Le respect des consignes sanitaires faisant l'unanimité au Manoir, la troisième dose du vaccin a été bien acceptée.

Il n’y a aucun problème de réticence. C’étaient des questions, car ce sont les deux vaccins en même temps, ça peut inquiéter un peu concernant les effets secondaires. Mais la majorité, il n’y a pas [eu] de problème. Une citation de :Gabriella Rotario, directrice des opérations du Manoir St-Francis

Bruce Allanson, un résident du Manoir St-Francis, explique qu'il n'avait aucune inquiétude à recevoir une autre dose.

Je trouve que ça me protège, ça protège mes voisins aussi. Ça me fait plaisir d’aider les autres, et je suis bien certain que vu qu’on n’a pas eu de COVID ici depuis le début, on est bien protégés , souligne-t-il.

Le Manoir St-Francis peut en effet se targuer d'avoir échappé jusqu'à maintenant à la COVID-19. La résidence pour aînés, qui accueille une centaine de personnes autonomes dont trois centenaires, n'a enregistré aucun cas de coronavirus.

Bessie Mills, une autre résidente, est du même avis que M. Allanson. Je n’ai pas eu de réactions avec les autres [doses]. Ça a été très bien, et avec le [vaccin contre la grippe], je n’ai jamais eu de réactions non plus, donc je n’ai aucune inquiétude. [...] C’est de valeur que ça traîne si longtemps avec certaines personnes qui ne veulent pas être vaccinées, car ce serait peut-être fini si tout le monde faisait ça. Mais pour moi, je ne suis pas inquiète.

Pour Rolf Bentzen, un autre résident, le troisième vaccin va de soi. Celui qui a participé au débarquement en Normandie en 1944 et qui a été décoré de la médaille de la Légion d'honneur française en 2018 met les choses en perspective; il en a connu d'autres, et des événements bien pires sur le champ de bataille.

Un jour, on avait cinq amis morts à portée de main, et on n’y pouvait rien. On était assis dans la tranchée, en regardant à environ 30 mètres, 25 mètres, et on ne pouvait rien y faire. C’était un choc après avoir été là pendant seulement quatre jours. C'était la pire partie de mon expérience *, raconte-t-il.

Depuis quelques années, le nonagénaire perd aussi la vue. Il prend donc la pandémie avec philosophie. Je dois avouer que la pandémie m'a très peu dérangé. Au cours des deux dernières années, j'ai été tellement préoccupé par ma vue, que tout le reste ne me dérange plus vraiment.

Le résident Rolf Bentzen a été décoré de la médaille de la Légion d'honneur française en 2018. Photo : Radio-Canada / Guylaine Charette

Environ 10 000 personnes à vacciner

Jean Delisle, directeur de la campagne de vaccination COVID-19 en Estrie, indique que la campagne de vaccination vise de 8000 à 10 000 résidents de la région. Il admet que ce déploiement inclut de nouveau de nombreux défis.

Ma blague au printemps était de dire qu’on jouait au Tetris assis sur un taureau mécanique. Là, je vous dirais qu’on joue au sudoku. C’est beaucoup de conditions. Il faut respecter les cinq mois entre l’administration de la deuxième dose et de la troisième, il faut être sûr qu’on communique bien l’information pour qu’il y ait un consentement éclairé.

Ce n’est pas du jamais vu, mais c’est très intense. C’est beaucoup de logistique. Une citation de :Jean Delisle, directeur de la campagne de vaccination COVID-19 en Estrie

Il indique qu'en général, environ 70 % des résidents acceptent de recevoir le vaccin contre la COVID-19, et que l’exercice devrait se terminer d’ici le 19 novembre si tout roule rondement .

Selon les équipes sur le terrain, on me dit qu’en général, il y a un très bon accueil [...] mais c'est à géométrie variable , ajoute-t-il­.

Avec les informations de Guylaine Charette

*Ces propos ont été traduits de l'anglais.