Les aînés au cœur de plusieurs rencontres dans les quartiers ruraux de Rouyn-Noranda

L'objectif est d'écouter leurs préoccupations et de chercher des pistes de solutions afin de les aider à demeurer chez eux le plus longtemps possible.

La démarche est pilotée par les responsables du projet Vivre et vieillir ensemble dans nos quartiers ruraux (VVEQR).

La première rencontre a lieu lundi dans le quartier de Montbeillard.

Une idée que soutient Suzanne Cliche, une aînée de Montbeillard, contente de pouvoir participer à la consultation.

Elle rappelle que les besoins des aînés en milieu rural sont de plus en plus grandissants.

Les besoins sont grands, juste au niveau du transport pour aller chercher des médicaments, d'aller chercher l'épicerie, les services absolument nécessaires, même les gens les plus âgés ont des besoins dans leur maison, nettoyer les gouttières, les entrées et à un autre niveau juste pour briser l'isolement , constate l'aînée.

Impliquer l'ensemble de la communauté

Le porte-parole du comité de pilotage du projet Vivre et vieillir ensemble, Maurice Migneault, appelle à une large participation de la population et des organismes à cette troisième phase des consultations.

Il mentionne que lors d'une précédente phase réalisée avant la pandémie, des besoins en lien avec la santé ou l'accès au transport et le maintien des aînés dans leurs milieux ont été identifiés.

La troisième phase va permettre de consolider les résultats obtenus, de les partager et de chercher de nouvelles idées.

Il n'y a pas que les aînés, on invite tous les organismes dans la municipalité, tout le monde peut aider à faire rester les aînés sur place [...] Tout le monde qui aura du temps à donner ou des idées pour pouvoir arriver avec un programme pour garder nos aînés dans leur milieu rural et ne pas les déraciner , dit-il.

Kathleen Baldwin est chargée du projet Vivre et vieillir ensemble dans nos quartiers ruraux (archives). Photo : Radio-Canada / Emily Blais

Pour la chargée de projet Kathleen Baldwin, il est important de laisser la place aux personnes âgées qui ont des pistes de solutions à proposer.

Par la suite, il y aura un Forum citoyen rural le 24 novembre prochain qui sera le point de départ de la mobilisation du milieu.

On va réunir l'ensemble des acteurs et là on va venir identifier quelles sont les priorités sur lesquelles on veut agir à court terme et quels sont les projets sur lesquels on veut investir , fait savoir la responsable.

Les projets qui seront choisis à l'issue de cette démarche vont bénéficier d'une aide financière dans le cadre d'un budget participatif de 90 000 dollars répartis sur trois ans.