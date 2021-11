Devin Dreeshen répond aux allégations de comportement inapproprié contre lui

Mme Kimmel allègue aussi avoir été congédiée injustement après avoir dénoncé le harcèlement et les comportements inappropriés dont elle a été témoin.

Aucune de ces allégations n’a été prouvée en cour.

Devin Dreeshen affirme ne pas pouvoir commenter les raisons du renvoi d’Ariella Kimmel et nie avoir un problème d’alcoolisme.

Il y a un aspect social à la politique. Concernant mon comportement, on a parfois de longues et dures journées à l’Assemblée législative et je suis certain que plusieurs personnes ont dû faire face à ça dans le passé , a-t-il affirmé.

Selon lui, il n’est pas inhabituel que des personnes parlent de politique en prenant un verre et il ajoute que la dernière année a été difficile pour beaucoup de gens .

Le bureau du premier ministre Jason Kenney a condamné le harcèlement sexuel la semaine passée, mais n’a pas répondu aux allégations concernant Devin Dreeshen. Il affirme qu’il examinera aussi de manière indépendante les politiques en matière de ressources humaines de son personnel politique.

Une enquête ouverte

À la période de questions, la députée néo-démocrate Janis Irwin a demandé au gouvernement conservateur uni si une enquête indépendante serait ouverte sur le comportement du ministre Devin Dreeshen. La ministre associée à la Condition féminine, Whitney Issik, a répondu : Nous ne sommes pas là pour débattre des relations privées et consensuelles des membres de cette Assemblée. Plus important encore, le harcèlement sexuel n’a pas sa place dans notre société et nos lieux de travail , a-t-elle affirmé.

Dans sa déclaration en cour, Ariella Kimmel affirmait qu'elle entretenait une relation amoureuse intermittente avec Devin Dreeshen.