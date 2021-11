Près de 1,8 M$ pour de la formation chez LM Wind Power

Québec octroie une subvention de près de 1,8 million $ à LM Wind Power pour former son personnel actuel et les quelque 200 employés qui s’ajouteront à son équipe dans le cadre de son projet d’expansion .

Le ministre du Travail, Jean Boulet, s'est déplacé à Gaspé pour en faire l'annonce lundi après-midi. Selon lui, cet argent permettra de financer la formation de jusqu'à 800 personnes dans les prochaines années en plus d'assurer la productivité et la compétitivité de l'usine de pales d'éoliennes.

La formation mène à ça : avoir les qualifications pour maîtriser les nouvelles technologies qui vont permettre non seulement à cette entreprise-là de prospérer, mais aussi de rendre la région de la Gaspésie encore plus intéressante. Une citation de :Jean Boulet, ministre du Travail

Le ministre Boulet a d'ailleurs indiqué que le projet d'expansion de LM Wind Power s'inscrit bien dans le plan d'aide pour la main-d'œuvre proposé par le gouvernement Legault.

Pour moi, c'est un projet emballant, intéressant dans une filière stratégique qui permet à la région et au Québec de se distinguer à l'échelle régionale, nationale et internationale , ajoute-t-il.

Dans le communiqué publié par le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, il est précisé que cette enveloppe couvre 51 % du coût de formation du personnel.

De gauche à droite : le directeur de l'usine LM Wind Power de Gaspé Jimmy Marticotte, le ministre du Travail Jean Boulet, la directrice régionale d'Emploi-Québec Nadine Lebreux et le directeur des ressources humaines à l'usine Marc Frenette Photo : Radio-Canada / Marguerite Morin

Le directeur de l’usine de Gaspé, Jimmy Marticotte, considère cette annonce comme une belle reconnaissance du provincial. Elle complète en quelque sorte le projet d'expansion de l'entreprise.

C'est d'autant plus important que les projets qui s'en viennent pour nous contiennent de nouvelles technologies que l'on doit bien maîtriser, parce que c'est vrai, nous sommes sur le point de relever des défis technologiques parmi les plus grands au monde dans le domaine de la fabrication de pales. Une citation de :Jimmy Marticotte, directeur de l’usine LM Wind Power de Gaspé

M. Marticotte affirme que les sommes octroyées par Québec permettront aux travailleurs d'acquérir de nouvelles connaissances et d'être encore plus performants.

Des employés de LM Wind Power à Gaspé (archives) Photo : Radio-Canada / William Bastille-Denis

Au terme de cet agrandissement, LM Wind Power produira des pales deux fois et demie plus imposantes que celles déjà conçues sur place à l'usine. Ces pièces destinées aux marchés européens et américains devraient être les plus grandes au monde.

Le projet d'expansion de LM Wind Power est estimé à plus de 160 millions $.