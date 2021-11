Rivière-à-Claude dit adieu à son église

L’église de Saint-Évagre de Rivière-à-Claude, construite en 1927 et érigée canoniquement par Mgr Ross en 1934, n’est plus un bâtiment religieux.

Après la dernière messe, l’évêque de Gaspé, Mgr Gaétan Proulx, a procédé, dimanche, à la désacralisation officielle du bâtiment vendu à un particulier. On a retiré la pierre d’autel, il n’y a plus d’hosties dans le tabernacle, on a éteint les lampes du sanctuaire. On a fait une procession de sortie avec le cierge pascal qu’on a éteint à l’extérieur , a raconté Mgr Proulx.

J’ai fermé l’église avec les clés de l’église pour dire qu’il n’y a désormais plus rien concernant l’Église en ce lieu. Une citation de :Mgr Gaétan Proulx, évêque du diocèse de Gaspé

Une centaine de personnes ont assisté à la cérémonie. Presque autant que la population d’à peine 128 habitants du plus petit village de la Haute-Gaspésie.

C'est le cœur rempli d'émotions que tous ont vécu cette cérémonie se rappelant des moments parfois bons parfois plus tristes. À la toute fin, portés par l'émotion, les fidèles ont salué une dernière fois leur église en se livrant à des applaudissements à l’extérieur. , a relaté le préfet sortant de la MRC de la Haute-Gaspésie, Allen Cormier.

D'autres églises

Il n'y avait plus qu’une douzaine de paroissiens à assister à l’office du dimanche.

Régent Normand, maire et président de l’Assemblée de fabrique, raconte qu’il a tout de même fallu deux assemblées de paroissiens ont été nécessaires pour que la vente de l’église soit acceptée par la communauté. C’est toujours des discussions qui sont difficiles à vivre, qui sont difficiles à accepter , commente M. Normand.

Pour maintenir le bâtiment en état, la Fabrique évaluait qu’il lui faudrait investir 60 000 $, une somme qu’elle n’avait pas et qu’elle était dans l’impossibilité d’amasser. C’est toujours triste, mais une douzaine de personnes ne peut pas entretenir un lieu qui en contient 250 , observe Mgr Proulx.

La petite communauté de Rivière-à-Claude pourra continuer à se réunir pour l’office dans une salle multifonctionnelle.

Environ une dizaine d’autres églises devraient aussi être déclarées excédentaires au cours des prochains mois sur le territoire du diocèse.

Avec les informations de Sylvie Aubut