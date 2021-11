Légère augmentation du nombre d’infirmières en Abitibi-Témiscamingue

C’est ce que révèle le portrait régional de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ) publié lundi.

Au 31 mars 2021, 1 339 professionnels étaient inscrits à l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec, un nombre comparable à ce qu’on retrouvait il y a 15 ans.

Pourtant, selon le Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue, il manque près de 250 infirmières dans la région pour combler tous les quarts de travail dans le réseau public dans la région.

Comment expliquer l'importante pénurie de main-d'œuvre infirmière qui a mené à la mise sur pied d'un plan de contingence au CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue ?

Il y en a beaucoup qui sont déjà à leur retraite et qui travaillent à temps partiel pour dépanner. Il y en a qui ne travaillent pas dans des soins de santé auprès des patients, il y en a qui peuvent travailler dans d’autres domaines comme les mines. Il y en a beaucoup qui ont eu de la misère avec le temps supplémentaire obligatoire alors ils ont quitté le réseau public pour travailler pour des agences privées , explique la présidente régionale de l’OIIQ, Claire Maisonneuve, en ajoutant que de jeunes mamans ne peuvent pas retrouver au travail, faute d’une place en garderie.

D’autres chiffres intéressants

Selon le portrait régional de l'Ordre, il y a 7,80 infirmières par 1 000 habitants en Abitibi-Témiscamingue, comparativement à 7,62 pour l'ensemble du Québec.

On y apprend aussi que le taux d’emploi à temps complet est légèrement inférieur en Abitibi-Témiscamingue qu’ailleurs au Québec, soit 62,1 % comparativement à 64,4 %.

En 2020-2021, 46 professionnelles de la relève ont joint les rangs de l’Ordre et plus de la moitié travaillent à temps complet, un taux beaucoup plus élevé que dans le reste de la province.