Éclosion de COVID-19 à l’école L’Odyssée : 360 élèves doivent rester à la maison

L'école L'Odyssée ferme ses locaux pour les élèves de 5e et 6e année jusqu'au 8 novembre en raison d'une éclosion de COVID-19. Un total de 54 cas ont été détectés parmi le personnel et les élèves des 15 groupes de 5e et 6e année du primaire de l’école du Centre de services scolaire de la Capitale.