Le retour aux sources de Ricky Paquette

Je considère que c’était le temps de revenir et [de] me redécouvrir moi-même, [et de] vraiment me poser la question : "Où j’en suis rendu ?" , explique l’auteur, compositeur et interprète. Et je pense que cet album le décrit très bien.

Bâtir sur l’expérience

Pour développer son projet solo, Ricky Paquette a puisé dans ses expériences personnelles et dans son parcours de guitariste auprès de différents artistes. Photo : Catherine Deslauriers

Après avoir pris une pause de sa carrière solo, Ricky Paquette a porté le chapeau de guitariste, aux côtés notamment de Martin Deschamps et Angel Forrest.

J’avais besoin, en tant qu’artiste ayant commencé très jeune, d’explorer différentes avenues pour développer le Ricky Paquette que je suis devenu aujourd'hui , souligne-t-il.

Car si le blues l’inspirait davantage au départ, c’est plutôt le country-rock qui l’anime maintenant.

Dans 20 ans, je vais être capable de dire [en écoutant Sparks] : "À 30 ans, ça, c’était exactement moi". Un album, ça devrait toujours être ça, un portrait d’où on est dans notre vie. Une citation de :Ricky Paquette, auteur-compositeur-interprète, originaire de Gatineau

Pour créer les neuf chansons de Sparks, le musicien a donc puisé dans ses différentes expériences personnelles et professionnelles.

La perspective que j’avais à 15 ans, [comparée à] aujourd’hui, c’est un autre regard sur la vie. J’ai l’impression d’avoir quelque chose de plus authentique et crédible à offrir dans les paroles. Ça vient du cœur , fait-il valoir.

La chanson-titre de l’album aborde notamment l’appel paternel et l’envie de fonder une famille qui survient parfois dans la trentaine. Six mois plus tard [après avoir écrit la chanson], ma blonde est tombée enceinte, et là, j’ai une petite fille de quatre mois. Ce n’est pas une biographie, mais il y a des hasards bien spéciaux [comme celui-là]! , rigole-t-il.

L’album «Sparks» de Ricky Paquette sera disponible dès vendredi. Photo : Avec la gracieuseté d'Ad Litteram

Fusion entre le country et le rock

La musique de Ricky Paquette s’inspire du rock des années 1960 et 1970. Il y ajoute toutefois sa propre couleur en puisant dans des sonorités country.

J’ai essayé de ramener le côté rock, sans que ce soit "dur". La musique country [permet] aussi de raconter des histoires. J’ai fait un mélange des deux. Une citation de :Ricky Paquette, auteur-compositeur-interprète, originaire de Gatineau

Ces deux styles de musique le ramènent également à son enfance.

En grandissant, j’écoutais la radio dans le garage de mon père, qui roulait du classic rock 24 heures sur 24. La famille de ma mère écoutait du outlaw country. J’étais jeune, mais je me rappelle encore du feeling que [ces musiques] me procuraient , se souvient le musicien.

Le Gatinois d'origine souhaite surtout offrir une musique positive au public, même s’il aborde parfois des thèmes plus sombres.

Je suis un gars de feeling. Je suis parti d’affaires personnelles, puis j’ai ouvert ces sujets aux gens, pour qu’ils puissent se voir, ou [y] trouver quelque chose d’inspirant ou d’un peu drôle , conclut le guitariste et chanteur.

Avec les informations de Christelle D’Amours