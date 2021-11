Déjà 20 000 rendez-vous en novembre pour la vaccination contre la grippe

Plus de 2000 personnes avaient pris rendez-vous pour recevoir leur dose en cette première journée alors que la santé publique anticipe un retour en force de l'influenza cette année. Les experts incitent fortement les personnes à risque à se faire vacciner en ces temps de pandémie pour éviter d'engorger les hôpitaux.

Pour le mois, on a quand même déjà plus de 20 000 personnes qui ont pris des rendez-vous. On le sent déjà l'engouement, sur les lignes aussi aujourd'hui (lundi). On ne veut pas rajouter de pression sur le réseau, on veut vraiment l'éviter, parce que les personnes qui sont le plus à risque, bien elles sont plus à risque d'hospitalisations, plus à risque de décès et de complications , a expliqué Myriam Tremblay, conseillère en soins infirmiers de la direction régionale de la santé publique.

La campagne de vaccination contre l'influenza a démarré lundi dans la région. Photo : Radio-Canada / Priscilla Plamondon-Lalancette

L'objectif régional est de vacciner 60 000 personnes à risque et leur entourage contre la grippe. La campagne s'adresse aux personnes de 75 ans et plus, celles qui ont des maladies chroniques et les femmes enceintes.

Pour ce qui est de la vaccination contre la COVID-19, 90,4 % des Saguenéens et des Jeannois de 12 ans et plus ont reçu au moins une dose. Quant aux employés du réseau de la santé, 97,7 % d'entre eux ont reçu au moins une dose. Il s'agit du plus fort pourcentage parmi les régions du Québec.

D'après des informations de Priscilla Plamondon-Lalancette