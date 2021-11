Début de la campagne de vaccination contre la grippe

La campagne de vaccination contre la grippe débute en Mauricie et au Centre-du-Québec, tout comme partout dans la province. Pour les personnes âgées vivant en CHSLD ou résidences privées pour aînés, le vaccin leur sera offert en même temps que la dose de rappel contre la COVID-19 en prévision d’une saison hivernale plus active que l'année dernière.

Le ministère de la Santé et des Services sociaux note d’ailleurs que le virus respiratoire syncytial, qui affecte surtout les jeunes enfants, est plus présent qu’à la normale. Dans la semaine du 12 au 18 septembre, plus de 40 % des tests effectués pour ce virus ont été positifs alors qu’ils se situent normalement à moins d’un pour cent à cette période de l’année.

Avec le retour à une vie plus normale en raison de l’allégement des mesures, nous nous attendons malheureusement à un retour en force du virus de la grippe saisonnière au Québec cette année , mentionne la Dre Brigitte Chaput, médecin-conseil à la direction de la santé publique, dans un communiqué émis par le CIUSSS de la Mauricie et du Centre-du-Québec.

Recommandation de vaccination personnes âgées de 75 ans ou plus;

personnes vivant avec certaines conditions ou maladies chroniques;

femmes enceintes aux 2e et 3e trimestres;

aidants naturels ou personnes vivant avec celles mentionnées plus haut; Source : CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec

Le personnel de la santé propose le vaccin contre la grippe systématiquement aux personnes concernées. Un rendez-vous peut être pris en pharmacie ou auprès d’un médecin de famille. Le CIUSSS a également mis en place une plateforme de prise de rendez-vous en ligne.