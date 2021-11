Des journées réservées à la vaccination contre l’influenza à Québec

La santé publique de la Capitale-Nationale entame une autre campagne de vaccination ce mois-ci : celle contre l’influenza. Pour éviter toute erreur entre l’administration de ce vaccin saisonnier et celui contre la COVID-19, ces vaccins ne seront jamais donnés au même moment dans les centres de vaccination du CIUSSS de la Capitale-Nationale.

Contrairement aux résidents en CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée et dans les établissements privés pour aînés, il ne sera pas possible d’obtenir le vaccin contre la grippe en même temps qu’une dose du vaccin contre la COVID-19.

Puisque ce sont les mêmes sites, nous aurons des journées dédiées pour s’assurer qu’on ne mélange pas les doses. Une journée nous ferons la grippe, et l’autre, la COVID , explique Isabelle Beaulieu, directrice adjointe à la vaccination au CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux -CN.

À titre d’exemple, il est impossible de se faire vacciner contre la COVID-19 lundi, mardi et mercredi, cette semaine, aux Galeries de la Capitale. On y offrira le vaccin contre l'influenza.

Les horaires des centres de vaccination sont accessibles sur le site du CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux -CN  (Nouvelle fenêtre) . Il faut consulter la plateforme Clic Santé  (Nouvelle fenêtre) pour prendre rendez-vous.

Qui est admissible?

La campagne de vaccination antigrippale permet aux personnes de 75 ans et plus d’obtenir ce vaccin gratuitement. De plus, la population âgée de 6 mois à 74 ans qui souffre d’une maladie chronique peut aussi profiter de ce service.

Tous les critères sont indiqués sur le site du CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux -CN  (Nouvelle fenêtre) .

La santé publique espère vacciner 159 000 personnes dans la Capitale-Nationale cette année. Il s’agit du même nombre de vaccins administrés l’an dernier.

Les personnes qui ne répondent pas aux critères pour la gratuité peuvent tenter d'obtenir un rendez-vous dans une pharmacie, toujours en utilisant la plateforme Clic Santé. Ce sont les pharmacies qui gèrent les coûts du vaccin.

L’importance des mesures sanitaires

L’adjoint médical au directeur de santé publique de la Capitale-Nationale encourage la population ciblée par la campagne gratuite d’immunisation à prendre rendez-vous.

Il faut être relativement prudent cette année avec l’influenza. Évidemment, la vaccination s'impose , poursuit le Dr Jacques Girard.

Selon lui, le peu d’activité virale l’an dernier, en pleine troisième vague de COVID-19, pourrait avoir un effet sur la capacité des gens à répondre au virus grippal sur le plan immunitaire.

Le Dr Girard estime que, si les mesures sanitaires actuelles restent en place, malgré les assouplissements annoncés, la saison grippale pourrait être modeste. Par contre, il ne faut pas baisser la garde , prévient-il.

Le lavage des mains, le port du masque, le respect de la distanciation sociale ainsi que la vaccination contre la grippe pour la population visée servent à diminuer les risques de complications, ajoute-t-il.

La campagne de vaccination contre l’influenza dans la Capitale-Nationale se poursuit jusqu’au mois de janvier.