Les Saskatchewanais font davantage attention à ce qu’ils achètent à l’épicerie

Alors que le taux d’inflation alimentaire au Canada approche les 5 %, les résidents de la Saskatchewan font de plus en plus attention à leurs achats à l’épicerie, pour limiter l'impact sur leur portefeuille. C’est ce qui ressort d’une étude publiée en septembre par l’Université Dalhousie, à Halifax.

D'après le rapport, le prix des produits à l'épicerie a augmenté ces derniers mois à cause notamment des conditions météorologiques défavorables et des difficultés logistiques dues à la pandémie mondiale .

Selon un des auteurs de cette étude, le directeur du laboratoire des sciences analytiques en agroalimentaire à l’Université Dalhousie, Sylvain Charlebois, les Saskatchewanais font davantage attention à ce qu’ils achètent. Il explique, par exemple, que plus de 37 % des consommateurs de la province achètent plus souvent des produits dont la date de péremption est proche, afin de payer moins cher.

Sylvain Charlebois affirme aussi que les Saskatchewanais s’informent plus qu'avant en allant à l’épicerie. Selon lui, la Saskatchewan est la province où l’on trouve le plus haut pourcentage de consommateurs qui ont décidé de consulter des circulaires. Plus souvent que l’année passée .

La cofondatrice de la compagnie agroalimentaire Zesty Kits à Regina, Catherine Beaudoin, affirme quant à elle que la hausse du prix de la viande affecte les choix alimentaires de ses clients.

Ils sont plus nombreux, explique-t-elle, à choisir l’option flexitarienne offerte par son service de livraison de repas.

En voyant la hausse des prix, les gens essaient de plus en plus de manger à base de plantes , explique Catherine Beaudoin, qui observe dans son entreprise une augmentation des commandes de nourriture saine .

Elle ajoute que si le prix de la viande continue de grimper, elle devra ajuster les commandes auprès de ses producteurs.

Le rapport de l’Université Dalhousie souligne que selon Statistique Canada, le prix de la viande a augmenté d’environ 10 % en six mois .

Avec les informations de Mercia Mooseely