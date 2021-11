Des organismes demandent une enquête nationale sur la rafle des années 1960

Il s’agit de Manitoba Keewatinowi Okimakanak (MKO), l’Organisation des chefs du sud du Manitoba (SCO) et le 60s Scoop Legacy of Canada, regroupant les survivants de la rafle des années 60.

Au mois de septembre, la SCOOrganisation des chefs du sud du Manitoba et la MKOManitoba Keewatinowi Okimakanak ont adopté à l'unanimité une résolution en faveur de l'enquête ainsi que d'un soutien financier à long terme aux survivants.

Nous sommes là pour les victimes de la rafle des années 60. Nous demandons la guérison. Nous demandons un voyage vers la réconciliation pour eux , a lancé le grand chef de la SCOOrganisation des chefs du sud du Manitoba , Jerry Daniels, lundi matin, lors d'une conférence de presse au Musée canadien des droits de la personne.

Selon lui, la rafle des années 60 découle de politiques violentes et ignorantes conçues par le Canada pour perturber et détruire les familles et les communautés des Premières Nations.

Deux survivantes de cet épisode ont témoigné lors de cette conférence.

L’une d’entre elles, la directrice de l’organisme 60s Scoop Legacy of Canada, Katherine Legrange, raconte qu’elle a été retirée de sa famille et de sa communauté de Crane River au Manitoba à la naissance. Ses parents biologiques sont décédés avant son 10e anniversaire et elle n’a aucun contact avec ses frères et sœurs qui sont encore en vie.

Katherine Legrange est directrice de l’organisme 60s scoop Lagacy of Canada et une survivante de la rafle des années 60. Photo : Radio-Canada

Teri Starr, une autre survivante, a été adoptée à l’âge de trois mois dans une bonne famille, mais le traumatisme d’être différent des membres de sa famille adoptive la bouleverse encore. À l’école aussi c’était difficile puisque je ne rentrais pas dans le moule.

Teri Starr est une survivante de la rafle des années 60, adoptée à l’âge de trois mois dans une famille non autochtone. Photo : Radio-Canada

Pour les deux femmes, retourner dans leurs communautés respectives est une tâche difficile puisqu’elles n’ont pas pu se familiariser avec leurs cultures.

Tu essaies de revenir et d'apprendre la culture, mais ça nous a été enlevé. Une citation de :Teri Starr, survivante des années 1960.

Des actions s'imposent

Jerry Daniels soutient que tout cela fait partie d'une stratégie de discrimination raciale institutionnalisée qui s’est déroulée au Canada et qui se déroule encore aujourd'hui sous différents aspects.

Il ajoute qu’il faut avoir une compréhension claire et complète des bouleversements que cette période a causé aux victimes et à leurs familles. Il faut qu’elles soient indemnisées et soutenues, qu'elles retrouvent leurs familles et qu'elles soient en mesure de réussir et d'être des citoyens à part entière dans nos communautés.

Le grand chef MKOManitoba Keewatinowi Okimakanak Garrison Settee renchérit en affirmant qu’il ne faut plus attendre sans rien faire face à des politiques qui affectent les enfants autochtones en les privant de leur culture, de leur communauté, de leur langue et de leur identité .

L’ancien sénateur autochtone Murray Sinclair n’était pas présent lors de la conférence de presse, mais les organismes affirment qu'il soutien l’initiative.

Au mois d’août dernier, il a fait appel au gouvernement fédéral pour enquêter sur les actions et les politiques qui ont enlevé des milliers d’enfants autochtones à leur famille pendant quatre décennies pour les placer dans des familles non autochtones.