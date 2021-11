Des restaurateurs sous le respirateur malgré les assouplissements

Si les restaurants et les bars du Québec peuvent à nouveau accueillir presque autant de clients qu’avant la pandémie, bien des établissements se trouvent toujours sous respirateur. Alors que 12 000 restaurants ont fermé leurs portes au pays depuis l'arrivée de la COVID-19, des propriétaires demandent davantage d’assouplissements ou d’aide.

Pas de danse, pas de karaoké, ça nous nuit énormément, c’est évident , lance le directeur général de la Corporation des propriétaires des bars, brasseries et tavernes du Québec (CPBBTQ), Renaud Poulin.

Ce dernier soutient que les mesures actuelles, comme le port du masque pour les déplacements, la limite de 10 personnes à chaque table notamment, réduiront les ventes à l’approche des Fêtes, une des périodes les plus lucratives de l’année en temps normal.

Un party des Fêtes, les gens viennent socialiser, s’amuser et les mesures en place empêchent un peu ça , explique M. Poulin.

Des restaurateurs jugent que les mesures actuelles limitent les ventes. (Archives) Photo : The Canadian Press / Graham Hughes

D’autres voient des groupes prendre des réservations des Fêtes malgré les règles en place, comme Louis McNeil, propriétaire de plusieurs établissements à Québec.

Il attend avec impatience les nouvelles annonces du gouvernement.

J’ai hâte de voir les décisions qu’ils vont prendre au niveau du gouvernement. Est-ce que les gens [fonctionnaires] vont retourner au travail au moins deux jours par semaine? [...] Moi, ça ferait une grosse différence, parce que les gens viendraient dîner , soutient le propriétaire des restaurants Cosmos et du bar le District.

Louis McNeil, propriétaire des restaurants Cosmos Photo : Radio-Canada

Selon M. Poulin, la santé publique tient à faire preuve de prudence, surtout en raison de l’éclosion qui avait eu lieu au bar Kirouac à Québec en 2020.

Ils nous en parlent encore. Ça fait un an et demi de ça. [...] Mais ce n’était pas la réalité de l’industrie et tout le monde paie pour ça maintenant, estime-t-il.

Deux poids, deux mesures

Une prudence parfois difficile à comprendre pour les propriétaires comme M. McNeil, lorsqu’il regarde le Centre Bell rempli lors d'événements depuis plusieurs semaines.

C’est deux poids, deux mesures. [...] Tous les gens qui sont dans mon bar, ils sont tous vaccinés. Je me dis, si on est tous vaccinés, pourquoi on ne pourrait pas danser? Une citation de :Louis McNeil, propriétaire de restaurants à Québec

Un restaurant sur deux pourrait fermer

Si on se fie aux données de l’organisme Restaurants Canada, qui représente plus de 6000 établissements au Québec, 55 % des restaurants au pays fonctionnent toujours à perte.

Oui, quand on entend que ça rouvre pleinement au Québec, on est très contents. [...] Maintenant, si on pouvait avoir d’autres mesures, ce serait bien. Je pense à la levée du registre au Québec , indique le vice-président de Restaurants Canada, Olivier Bourbeau.

Selon la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante, les restaurants, les entreprises saisonnières et celles qui comptent sur la présence de touristes sont les plus touchés par la pandémie. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Certains des membres de son association ont investi près de 30 000 $ au cours des derniers mois, seulement pour respecter les mesures sanitaires.

On a besoin de plus de mesures d’Ottawa , conclut M. Bourbeau.

Il soutient qu’avec les changements apportés aux programmes d’aide du gouvernement fédéral, peu de restaurateurs sont maintenant admissibles à ces derniers.