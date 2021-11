Les animaux qui parlent à l’aide de boutons sur TikTok inspirent une étude

Ces boutons, appelés HexTiles, ont été imaginés par Leo Trottier, fondateur de FluentPet, l’entreprise qui les construit.

Le système FluentPet combine les idées de l'orthophonie et de la science cognitive pour concevoir des arrangements qui vous aident, vous et votre chien, à communiquer , peut-on lire sur le site de l’entreprise, précisant qu’il est encore trop tôt pour fournir une preuve scientifique de l’efficacité de cette approche .

L’un des adeptes des HexTiles, le chien Bunny, compte quelque 7,1 millions de personnes abonnées sur TikTok. L’animal communique grâce à des dizaines de boutons, tels Love You ( Je t’aime ), Dog ( chien ) et Outside ( dehors ).

Bunny formule même des phrases avec des mots clés, et pose de plus en plus de questions. Par exemple, il lui est arrivé de demander ce qu’est un chien, et ce qu’est un humain. Depuis quelques semaines, le chien tente aussi de raconter ses rêves avec le bouton Dream ( rêve ).

Des données scientifiques

Les confinements liés à la pandémie de COVID-19 ont rapproché les gens de leurs animaux et donné un coup de pouce aux HexTiles. Des milliers de personnes les utilisent afin de communiquer davantage avec leurs animaux et de tenter de mieux comprendre leurs besoins.

Il est toutefois difficile de savoir quels en sont les réels effets sur le comportement des animaux. C’est justement ce que souhaite déterminer Leo Trottier avec l’Université de Californie, à San Diego. Dans l’étude nommée They Can Talk (Ils peuvent parler), le Dr Federico Rossano, professeur adjoint en sciences cognitives, et le fondateur de FluentPet mèneront en plusieurs étapes des recherches afin de voir si les effets sont significatifs.

L’équipe de recherche, qui collecte déjà des données d’utilisateurs et utilisatrices des HexTiles, souhaite également reproduire en laboratoire le processus d’apprentissage des animaux.

Les résultats de ces recherches pourraient changer notre façon de voir les animaux à l’avenir, notamment sur leurs capacités de conscience et leurs droits.