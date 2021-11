Immersion dans les lieux de tournages montréalais avec Cinemania

Le 27e Festival de films Cinemania, qui se tiendra du 2 au 21 novembre, invite les cinéphiles à redécouvrir Montréal comme ville de tournage prisée depuis des décennies par des cinéastes d’ici et d’ailleurs. Le parcours déambulatoire Action Montréal! propose ainsi de revisiter 13 lieux emblématiques de la métropole et 16 films qui y ont été tournés.

Depuis une trentaine d’années, Montréal accueille non seulement des tournages hollywoodiens, mais beaucoup de tournages de la grande francophonie , a rappelé Guilhem Caillard, directeur général du Festival de films Cinemania, au micro d’Eugénie Lépine-Blondeau, chroniqueuse culturelle à Tout un matin.

La première partie du parcours est déclinée sous forme d’une exposition organisée sur la place des Festivals, du 1er au 14 novembre. Chaque soir, dès 17 h, le public pourra visionner des vidéoprojections sur l’édifice Wilder et le Pavillon Président-Kennedy de l’UQAM, qui lui montreront des sites montréalais où ont été tournées des scènes de films québécois et internationaux.

De Laura Cadieux à X-Men en passant par Louis Cyr

L’équipe de Cinemania s’est entretenue avec les réalisateurs et réalisatrices, producteurs et productrices, ainsi que les artisans et artisanes des films impliqués pour accompagner les visuels d’explications sur les raisons qui les ont poussés à choisir tel ou tel lieu.

Il y a par exemple C’tà ton tour, Laura Cadieux, que Denise Filiatrault a tourné notamment sur la rue Saint-Joseph, [...] mais on va aussi parler de X-Men, on déborde de la francophonie , a expliqué Guilhem Caillard.

On est allé sur le Lac des Castors pour parler d’Une révision, et aussi La femme de mon frère, de Monia Chokri , a-t-il ajouté.

Montréal, un personnage à part entière

Parmi les autres films qui seront représentés, on pense entre autres à Nadia, Butterfly, tourné en grande partie au Stade olympique; Hochelaga, terre des âmes; Brooklyn ou encore Louis Cyr.

On se rend compte à quel point Montréal est un personnage attachant [...] Des tonnes de réalisateurs d’ici, comme de l’étranger, utilisent Montréal parce que c’est un personnage malléable; on peut le transformer en New York, en Berlin, en Moscou des années 1930. Une citation de :Guilhem Caillard, directeur général du Festival de films Cinemania

Action Montréal! sera également décliné en parcours sonore qui pourra être écouté jusqu’en juillet 2022. Grâce à des codes QR affichés dans les 13 lieux de tournage sélectionnés pour l’exposition, les passants et les passantes pourront accéder à des balados produits par Cinemania mêlant anecdotes et récits de tournage.

Une révision, premier film québécois à ouvrir Cinemania

Le parcours Action Montréal! ne sera pas la seule nouveauté du Festival Cinemania. Cette année, c’est aussi une année de premières fois , a affirmé Guilhem Caillard.

C’est la première fois que nous avons un film québécois en ouverture de Cinemania. C'est la première fois que nous donnons la parole à une réalisatrice qui fait son premier film – Catherine Therrien n’avait fait aucun long métrage de cinéma avant [Une révision]. C’est aussi la première fois que nous avons autant de séances de visionnement [soit 128] et c’est la première fois qu’on fait une édition hybride.

Le festival ouvrira ses portes avec Une révision, qui met en vedette Patrice Robitaille dans le rôle d’un professeur de philosophie, et s’achèvera avec la présentation d’Illusions perdues, de Xavier Giannoli. Ce drame français met en vedette Xavier Dolan dans une adaptation d’un roman de Honoré de Balzac.

Le public pourra aussi voir Memory Box, une coproduction entre la France, le Canada et le Liban dirigée par l’équipe de micro_scope, qui était derrière le film Incendies, de Denis Villeneuve. Un monde, premier long métrage de la réalisatrice belge Laura Wandel, qui traite de l'intimidation en milieu scolaire, sera également projeté en salle

Le Festival de films Cinemania se déroule, en salle, du 2 au 14 novembre en salle et du 2 au 21 novembre en ligne via la plateforme numérique du festival  (Nouvelle fenêtre) .

Avec les informations d'Eugénie Lépine-Blondeau, chroniqueuse culturelle à l'émission Tout un matin.