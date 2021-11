Portrait des résultats du vote par anticipation dans la région

Le vote par anticipation s’est déroulé dans plusieurs municipalités de la Mauricie et du Centre-du-Québec cette fin de semaine. Pour une première fois, en raison de la pandémie, le vote s’est tenu sur deux journées plutôt qu’une seule dans quelques grandes agglomérations. Voici un tour d’horizon du taux de participation de certaines villes du territoire où il y a toujours une lutte à la mairie.

À Trois-Rivières, le vote par anticipation a été populaire. Lors des deux jours du vote, c’est 15 229 Trifluviens qui sont allés voter, ce qui représente presque 14 % des électeurs inscrits. C’est presque 3 % de plus qu’aux élections municipales de 2017.

Par ailleurs, un mode de scrutin complémentaire est nouvellement offert aux électeurs de Trois-Rivières. Il est toujours possible d'aller voter par anticipation jusqu’à mercredi en se présentant au bureau de la présidente d'élection.

Rappelons que dans Trois-Rivières, les candidats en opposition pour la mairie sont le maire sortant Jean Lamarche, la conseillère sortante Valérie Renaud-Martin et le candidat Gilles Brodeur.

Le vote par anticipation avait lieu samedi et dimanche à Trois-Rivières. Photo : Radio-Canada / Jean-François Fortier

À La Tuque, le vote par anticipation se tenait dimanche seulement. La participation a atteint 19 %, soit 1 % de moins qu’en 2017. Ce sont 2070 des 10 853 électeurs inscrits sur la liste électorale qui se sont déplacés pour aller voter dans l’un des quatre bureaux mis à leur disposition, soit trois dans le secteur de La Tuque et un dans le secteur de Parent.

C’est dans le district de l’Aéroport où le taux de participation a été le plus élevé à 27 %. À noter que l’ancienne conseillère de ce district, Caroline Bérubé, qui avait démissionné du conseil municipal en août 2020, se présente à la course à la mairie de La Tuque, aux côtés de Luc Martel, d’Yves Tousignant, de l’ex-maire Normand Beaudoin et de Jean-Paul Tremblay.

Pour ce qui est de la ville de Shawinigan, 41 803 citoyens se sont présentés aux urnes au cours de la fin de semaine, ce qui représente un taux de participation de 16,4 %. C’est dans le district de Val-Mauricie, où trois candidats s’affrontent, que le plus haut taux de résidents ont voté, soit à 20,6 %.

Pour ce qui est de la mairie, le maire sortant Michel Angers affronte l’ancien député Luc Trudel et l’ancien vérificateur général de Trois-Rivières, Claude Couroyer.

Sur la rive-sud

À Drummondville, la seconde et dernière journée du vote par anticipation se déroule lundi, au Centrexpo Cogeco. La procédure se déroule rondement et aucune anomalie n’a été rapportée par la Ville.

Jusqu’ici, plus de 3600 électeurs se sont prévalus de leur droit de vote, ce qui correspond à environ 5,8 % des personnes inscrites sur la liste électorale municipale.

Trois candidats se disputent la mairie de Drummondville, soit le maire sortant Alain Carrier, Stéphanie Lacoste et Othmen Bouattour.

À Bécancour, plus de 1624 électeurs des 11 296 électeurs inscrits ont déjà exercé leur droit de vote. Ça représente un peu plus de 14 % des électeurs inscrits. C’est plus du double qu’aux dernières élections municipales.

Quatre candidats s'affrontent à la mairie dans cette ville. Lucie Allard, Karl Grondin, Denis Vouligny et le chef du bloc pot provincial, Blak D. Blackburn.

Avec les informations de Jonathan Roberge, de Jean-François Dumas, de Pascale Langlois et de Mylène Gagnon