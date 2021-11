Deux jeunes albertaines à Glasgow pour la COP26

Elles font partie d'un groupe qui présentera un rapport de la jeunesse, au nom de 35 000 étudiants de plus de 50 pays, dans le cadre d'une mission du Centre pour l'éducation mondiale.

La jeune franco-albertaine Océane Kahanyshyn-Fontaine, 17 ans, est fébrile à l’idée d’avoir été choisie pour représenter le Canada.

C’est mon futur qui est en question. C’est à moi et aux autres jeunes de faire des demandes aux politiciens et leaders mondiaux de faire des actions pour limiter les émissions de carbone.

Mme Kahanyshyn-Fontaine souligne que les politiciens doivent écouter les jeunes.

Je n’ai pas peur de dire que l’Alberta a beaucoup à faire pour améliorer son empreinte climatique, dit-elle. C’est un long chemin. Pour le moment, notre gouvernement n’est pas prêt à faire cela, mais on espère qu’il va voir bientôt que même la jeunesse albertaine veut voir des changements.

Âgée de 18 ans, la jeune crie Jaeda Cardinal D'Auteuil est aussi impatiente de se rendre à Glasgow.

D'un côté, c'est très stressant. Mais d'un autre côté, je sais que c'est un honneur et un privilège incroyable de faire cela , dit-elle.

Je me soucie de mon avenir, je me soucie de ma planète et je me soucie aussi de mes concitoyens.

Une citation de :Jaeda Cardinal D'Auteuil