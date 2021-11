Quel parti municipal de Québec dépense le plus sur les réseaux sociaux?

Québec 21

La formation dirigée par Jean-François Gosselin considère que les réseaux sociaux sont un des meilleurs véhicules pour rejoindre directement l’électorat. Nous contrôlons en quelque sorte le message que nous livrons, il n’y a aucun bruit ou interférence entre le citoyen et le parti , explique la directrice des communications Josée Morissette. Grâce à ses quelque 6800 abonnés sur Facebook, Québec 21 est le parti municipal qui a le plus grand auditoire sur les réseaux sociaux.

Un budget de 3000 $ a été réservé à la plate-forme de Mark Zuckerberg afin de cibler les hommes et les femmes de Québec âgés entre 35 et 65 ans.

Équipe Marie-Josée Savard

Le nouveau parti de la conseillère Marie-Josée Savard a hérité de l’ancienne page Facebook d’Équipe Labeaume. La formation dit accorder une place similaire aux publicités sur les médias sociaux et aux autres médias traditionnels. Selon la responsable des relations de presse, communications et médias sociaux de la formation, Lara Émond, cela permet de parler aux plus de gens possible, et ce, en tout temps .

Équipe Marie-Josée Savard a refusé de dévoiler le montant total accordé aux publicités sur les réseaux sociaux. L’onglet Transparence de la page Facebook du parti nous apprend que 1762 $ ont été dépensés pour commanditer 25 publications entre le mois de mai et le 29 octobre 2021.

Québec forte et fière

L’équipe de Québec forte et fière a opté pour la création de deux pages Facebook principales pour promouvoir son programme : une pour le parti, et une autre pour le candidat à la mairie Bruno Marchand. Au total, ces deux pages rejoignent un peu plus de 4700 abonnés. Chacun des candidats avait aussi l’opportunité de créer sa page professionnelle.

En date du 29 octobre, 624 $ des quelque 2000 $ à 2500 $ prévus pour de la publicité Facebook avaient été dépensés.

Transition Québec

À l’instar de Québec forte et fière, Transition Québec et Jackie Smith ont tous deux leur propre page Facebook distincte, en plus d’être présents sur Instagram. Nos publicités portent à la fois sur des objectifs de notoriété, mais aussi sur des enjeux précis, tels que notre proposition de gratuité du transport en commun ou notre vision Québec, Capitale Cyclable , selon la responsable des communications Angèle Pineau-Lemieux. D’ailleurs, certaines publications commanditées ciblent les électeurs en fonction de leurs intérêts, par exemple les transports en commun.

Transition Québec est le parti qui compte investir le plus d’argent sur les réseaux sociaux, ayant dépensé 3605 $ sur Facebook et Instagram en date du 27 octobre. Jusqu’à 2000 $ supplémentaires pourraient servir à commanditer d’autres publications d’ici le 7 novembre.

Démocratie Québec

Le parti du candidat à la mairie Jean Rousseau utilise Facebook et Twitter pour promouvoir ses initiatives et prendre le pouls des citoyens. Les promesses des candidats de chacun des districts sont relayées par l'entremise de pages Facebook individuelles plutôt que par le truchement d’un site Internet.

Un budget de seulement 100 $ a été prévu pour la commandite de contenu sur les réseaux sociaux.