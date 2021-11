Levée des barricades après 5 jours sur la route 6 à Caledonia

Les défenseurs des terres autochtones ont fermé la voie de contournement le 28 octobre en solidarité avec les chefs héréditaires wet'suwet'en qui s'opposent à la construction d'un pipeline sur leur territoire dans le nord de la Colombie-Britannique.

C'est la communauté qui a décidé de prendre position comme nous l'avons fait et qui a décidé d'enlever les barricades , a déclaré lundi Skyler Williams, le porte-parole du groupe 1492 Land Back Lane.

M. Williams a déclaré que la fermeture du tronçon de route s'inscrivait dans le cadre d'un effort visant à trouver une solution pour permettre à toutes les parties de se faire entendre sur les revendications territoriales des Autochtones.

Notre peuple a été dépossédé de ses terres depuis 200 ans maintenant , a déclaré M. Williams.

Nous faisons tout ce que nous pouvons pour créer une voie pacifique vers la réconciliation. Une citation de :Skyler Williams, porte-parole, groupe 1492 Land Back Lane

Il ajoute que même si les barricades ont disparu de la rocade, les slogans et les œuvres d'art peints sous les viaducs le long de la route seront toujours présents.

Des images partagées sur les réseaux sociaux montrent les mots Land Back , Solidarity with Wet'suwet'en et Stolen Land peints à la bombe sous un pont.

Nous allons continuer de transmettre ce message , a déclaré M. Williams.

Il ajoute que lui et d'autres membres des Six Nations continueront à soutenir les chefs héréditaires Wet'suwet'en et à s'opposer au projet de pipeline Coastal GasLink.