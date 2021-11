Transparence : Gosselin lance un ultimatum à ses adversaires

Le chef de Québec 21 s’est présenté au lutrin lundi matin avec, derrière lui, une table remplie de documents et de cartables. Jean-François Gosselin entend rendre ces informations publiques uniquement si ces adversaires se prêtent au même exercice.

On dépose toutes les études qu'on a utilisées pour notre projet [de métro léger] , a-t-il déclaré lors d’un point de presse.

Il donne aux autres candidats jusqu’à mercredi pour répondre à sa demande de transparence, faute de quoi l’information qui a servi à développer son projet de métro léger ne sera pas divulguée avant le vote du 7 novembre.

D’ici là, même les journalistes convoqués au point de presse n’ont pu feuilleter l’information pour comprendre un peu mieux de quoi il s’agissait.

Parmi les couvertures visibles, il a notamment été possible d’apercevoir l’étude origine-destination réalisée par le ministère des Transports, des rapports du réseau de transport de la capitale et certains mémoires déposés durant les audiences du BAPEBureau d'audiences publiques sur l'environnement . Tous ces documents sont déjà publics.

La représentation d'un des véhicules automatiques légers souterrains électriques (VALSE) par le parti Québec 21. Photo : Gracieuseté : Québec 21

Le métro léger

Jean-François Gosselin a refusé de clarifier quelle proportion des documents liés à son ultimatum portent précisément sur son projet de métro léger. Vous voulez que je vous donne un chiffre? 42,449 %? , a-t-il dit avec une pointe d’ironie au journaliste qui lui posait la question.

Il faut que ce soit équitable. C'est pas vrai que je vais commencer à fournir des niveaux de détails pour mon projet que mes adversaires n'ont pas à fournir , a martelé l’aspirant à la mairie.

Depuis plusieurs jours déjà, il demande aux autres candidats de jouer cartes sur table au sujet du projet de tramway. De Marie-Josée Savard, il s’attend à obtenir plus de détails sur le tracé de Saint-Roch à D’Estimauville. De Québec forte et fière (QFF), il réclame les documents liés aux propositions d’éliminer les fils aériens et la plateforme de béton sur certains tronçons.

Il doit avoir un document, je ne peux pas croire qu'il a lancé ça dans les airs comme ça , s'exclame le chef de Québec 21 en faisant référence à Bruno Marchand.

Pas d'étude ni chiffres

Surpris que Jean-François Gosselin présente une montagne de documents sans permettre à personne de les consulter, Bruno Marchand estime que son adversaire essaie de cacher quelque chose .

Bruno Marchand, chef de Québec forte et fière Photo : Radio-Canada

À ce compte-là, je peux vous dire que j’ai des classeurs remplis de papiers chez nous […] et demain en conférence de presse vous démontrer que j’ai des documents à l’appui. Une citation de :Bruno Marchand, candidat à la mairie de Québec

Marchand n'embarque pas

Il n’entend pas donner suite à l’ultimatum de Québec 21, notamment parce que Québec forte et fière n’a pas d’étude sur les propositions avancées pour améliorer le projet de tramway.

Bruno Marchand admet qu’il n’est pas capable de chiffrer ses suggestions. Son plan a toujours été de soumettre ses demandes aux consortiums qui devront répondre à l’appel de proposition pour déterminer ce qui sera réalisable, selon le budget.

Attendons de voir la réponse des consortiums. On va être transparents avec les gens et on va dévoiler l’ensemble des chiffres lorsqu’on va avoir les réponses.

Le chef de QFFQuébec forte et fière souligne que les changements qu’il propose sont minimes par rapport à la somme du projet qui n’a aucune commune mesure avec sa conversion en métro léger.

On n’est pas du tout dans le même paradigme. [Jean-François Gosselin] amène un autre projet. Il a lui-même couru à sa propre perte dans ce dossier-là en ayant des affirmations tellement insensées qui rendent le projet incrédible [sic].

L’ultimatum de Jean-François Gosselin vise uniquement Bruno Marchand et Marie-Josée Savard, puisque le candidat de Québec 21 juge qu’à une semaine du vote, il s’agit d’une course à trois .

Un enfant de sept ans

La chef de Transition Québec, Jackie Smith, lui a tout de même répondu par voie de communiqué; elle lui reproche d’avoir des comportements dignes d’un enfant de sept ans .