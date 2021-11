COVID-19 : moins de 10 cas en trois jours en Outaouais, une première depuis le 2 août

L’Outaouais fait état de cinq nouveaux cas de COVID-19 pour la période qui inclut les journées de vendredi, samedi et dimanche. La dernière fois que l’Outaouais a rapporté moins de 10 nouveaux cas sur une période de trois jours, remonte au bilan du 2 août dernier .

La région recense 14 261 cas au total depuis le début de la pandémie. En ce moment, 45 cas sont considérés comme étant actifs, soit l’équivalent de 11,1 cas par 100 000 habitants, selon les informations de l'Institut national de santé publique du Québec (INSPQ).

Aucun décès supplémentaire des suites de la COVID-19 n’a été déclaré au cours des trois derniers jours. Le nombre total de personnes décédées en lien avec la maladie s’élève à 223 morts, en Outaouais.

Dans l'ensemble du Québec, la santé publique provinciale rapporte lundi 497 nouveaux cas de COVID-19 et deux décès supplémentaires.

87 % de personnes vaccinées à Ottawa

De l’autre côté de la rivière des Outaouais, Santé publique Ottawa (SPO) signale 29 nouveaux cas de COVID-19, lundi, soit sept de plus que la veille.

Depuis le début de la pandémie, ce sont 30 883 cas de COVID-19 qui ont été recensés sur le territoire de la capitale fédérale.

Au moment d’écrire ces lignes, le tableau de bord de SPOSanté publique Ottawa affichait, comme la veille, un total de 197 cas actifs à Ottawa. Tout comme la veille, 12 personnes sont hospitalisées en lien à la COVID-19, dont deux se trouvent aux soins intensifs.

SPOSanté publique Ottawa annonce sur Twitter que 10 000 doses de vaccin contre la COVID-19 ont été administrées dans les centres de vaccination de quartier et les cliniques mobiles à travers la ville d’Ottawa.

Actuellement, 90 % de la population ottavienne admissible a reçu une première dose de vaccin contre la COVID-19, et 87 % des Ottaviens qui le peuvent sont totalement vaccinés.

Aucun décès supplémentaire lié à la COVID-19 n’a été déclaré au cours des dernières 24 heures. Au total, 603 personnes ont perdu la vie des suites de la maladie à Ottawa.

Un mort de plus dans l'est ontarien

En revanche, la COVID-19 a fait un mort de plus dans l'est ontarien. Le bilan des décès du Bureau de santé de l'est de l'Ontario (BSEO) est désormais de 127 victimes de la pandémie.

Depuis vendredi, 19 nouveaux cas se sont ajoutés au bilan du BSEOBureau de santé de l'est de l'Ontario . Actuellement, 65 cas sont actifs et trois éclosions sont en cours sur le territoire.

Les autorités de santé publique locales indiquent que 13 personnes sont hospitalisées en raison de la COVID-19, dont deux se trouvent aux soins intensifs.

À l'échelle provinciale, l'Ontario a dépassé la barre des 600 000 cas de COVID-19 enregistrés depuis le début de la crise sanitaire, alors que la province rapporte 422 nouveaux cas, lundi.