L’ex-maire Michael Applebaum n’aura pas à rembourser ses allocations de départ

Condamné à un an de prison en 2017 pour fraude, l’ex-maire de Montréal Michael Applebaum n’aura pas à rembourser les 268 000 $ d’indemnités de départ qu’il avait encaissés en 2013, lors de sa démission, car la loi qui prévoit ce remboursement ne peut être appliquée rétroactivement, estime la Cour d'appel.

La Ville de Montréal, qui lui réclamait 307 479,65 $ en incluant les intérêts et une indemnité prévue au Code civil, estimait que le fait que la Loi sur le traitement des élus municipaux (LTEM), modifiée en 2016 pour rendre les primes de départ des élus remboursables s’ils sont condamnés à une peine de prison, s’appliquait tout à fait au cas de M. Applebaum.

Bien qu’il ait reçu les allocations et indemnités de départ avant la modification de la loi, soit lors de sa démission en 2013, la Ville de Montréal estimait qu’elle était en droit de réclamer ces sommes rétroactivement à Michael Applebaum en raison du fait que le texte de loi est rédigé au passé.

Un argument que le juge Serge Gaudet, de la Cour supérieure, n’avait pas reconnu en janvier 2020 et que la Cour d’appel n’a pas reconnu non plus dans le jugement qu’elle a rendu lundi, exemptant par le fait même Michael Applebaum de devoir rembourser les sommes que lui réclamait l’administration de Valérie Plante.

Contrairement à ce que suggère l’appelante [la Ville de Montréal], le fait que l’article 31.1.2 de la loi est rédigé au passé ne permet pas de conclure qu’il doit s’appliquer au remboursement d’allocations payées avant son entrée en vigueur , ont expliqué les trois juges de la Cour d’appel dans leur décision.

Bien que le cas de Michael Applebaum se serait en effet prêté à la nouvelle loi actualisée en 2016 par Québec, dans la foulée de la commission Charbonneau, les magistrats ont affirmé n’avoir vu nulle part dans le texte de loi une quelconque indication au fait qu’elle puisse être appliquée rétroactivement.

L’intimé [M. Applebaum] a reçu les allocations auxquelles il avait droit à l’époque. Celles-ci lui étaient acquises dans la mesure où les conditions posées par les articles 30 et 31.1 étaient satisfaites. Le paiement de ces allocations faisait partie de sa rémunération. Une citation de :Extrait du jugement de la Cour d'appel

Dans la mesure où l’ancienne loi ne précisait aucune condition à remplir pour toucher les primes et allocations de départ en cause dans cette affaire, la Cour d’appel conclut que les montants étaient payables même si l’élu démissionnait en cours de mandat et n’étaient pas tributaires de son comportement ou de son intégrité .

En 2017, Michael Applebaum a été condamné à un an de prison après avoir été reconnu coupable d'avoir accepté des pots-de-vin de 50 000 $ entre 2006 et 2011 d’un entrepreneur alors qu'il était maire de l'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce. L'ex-maire avait été libéré de prison après avoir purgé le sixième de sa peine.

Or, lors de sa démission, au lendemain de son arrestation, il avait touché 267 923,90 $ en allocations de transition et de départ.

Or, en 2016, dans la foulée de la commission Charbonneau, Québec a apporté des changements à la Loi sur le traitement des élus municipaux (LTEM) qui exigent notamment d'un élu le remboursement de ses allocations s’il est reconnu coupable d'avoir commis certains crimes et s’il a été poursuivi dans les cinq ans suivant la fin de son mandat.

Mais rien dans le texte de loi ne précisait qu’il s’appliquait aux situations survenues avant l’entrée en vigueur de ces dispositions outre le fait que le texte est rédigé au passé, selon l’interprétation qu’en faisait la Ville.

Pour les avocats de Michael Applebaum, les allocations touchées par leur client après sa démission faisaient partie des droits acquis prévus dans le cadre de ses fonctions. Selon la défense, la Ville de Montréal ne pouvait faire fi dans cette affaire du principe déjà établi de la non-rétroactivité et non-rétrospectivité d'une loi.

En marge des audiences devant la Cour d’appel, la défense avait affirmé que la motivation de la Ville dans ce dossier semblait davantage politique que juridique.

La Ville de Montréal n’avait pas encore réagi officiellement au jugement au moment d’écrire ces lignes.