Le candidat à la mairie de Montréal a été pressé de questions par les médias en raison de son refus, tel que l'a révélé Radio-Canada, de dévoiler sa plus récente déclaration fiscale.

J’ai des ententes de confidentialité , s'est-il défendu.

Depuis sa défaite électorale en 2017, Denis Coderre a travaillé notamment pour la Fédération internationale de l'automobile (FIA) et comme consultant pour l'entreprise Stingray. Il a aussi été lobbyiste pour un studio de divertissement, a siégé au conseil d'administration d'Eurostar pour le compte de la Caisse de dépôt et placement du Québec, en plus de fonder une entreprise de conseils.

J'ai eu d'autres mandats et ces mandats, je vais les sortir en temps et lieu , a-t-il une nouvelle fois affirmé, en évoquant une question de compétitivité et une question institutionnelle .

Est-ce que j’ai gagné plus cher que la mairesse? Oui, je vous le confirme. Je ne viens pas pour une question d’argent. Je viens parce que j’aime Montréal. Une citation de :Denis Coderre, candidat à la mairie de Montréal

Ce dernier a assuré avoir fait pas mal d'argent . Au moins deux fois , chaque année, le revenu octroyé au maire de Montréal, soit 198 500 $.

Un manque de transparence flagrant , accuse Plante « Qu'est-ce que Denis Coderre a à cacher? C'est la question que se posent les Montréalais », a lâché lundi Valérie Plante. « C'est vraiment un manque de transparence flagrant. Pourquoi ne veut-il pas ouvrir ses livres comme le veut la tradition et comme l'ont fait les candidats à la mairie par le passé? » La mairesse sortante a dévoilé ses revenus la semaine dernière à Radio-Canada. Elle a déclaré un peu moins de 200 000 $ en 2020. Elle a également obtenu près de 29 000 $ de revenus locatifs, puisqu'elle possède un immeuble dans la métropole. En 2017, Denis Coderre et Valérie Plante avaient accepté de rendre publiques leurs déclarations fiscales.

« Je suis un homme intègre »

Tout en jurant qu' il n'y a pas de cachette , Denis Coderre promet de déposer tout ça en cas de victoire électorale, le 7 novembre. Comme la loi le dit , a-t-il précisé. Vous allez avoir toute la liste [d']avec qui j'ai travaillé.

La Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités n'exige pas de dévoiler avant le scrutin la liste des emplois, des clients ou des revenus gagnés par un candidat.

Dans les 60 jours suivant la proclamation du résultat, cependant, tout membre d'un conseil d'une municipalité doit déposer une déclaration écrite mentionnant l'existence des intérêts pécuniaires , peut-on lire dans cette loi.

On parle, notamment, des emplois et [des] postes d'administrateur qu'occupe le membre du conseil ainsi que l’existence des emprunts qu’il a contractés auprès d’autres personnes ou organismes que des établissements financiers ou de prêts, qu’il a accordés à d’autres personnes que les membres de sa famille immédiate et dont le solde, en principal et en intérêts, excède 2000 $ .

En cas d'éventuel et futur conflit d'intérêts, Denis Coderre a néanmoins promis de se retirer lors des votes. Ça fait 40 ans que je suis en politique. Je suis un homme intègre , a-t-il clamé.

L'ex-député fédéral s'est également étonné, publiquement, que son refus sorte une semaine avant la fin de la campagne électorale. Il y a des gens qui ne veulent pas parler de leur propre bilan , a-t-il clamé, en faisant allusion à Projet Montréal.

Une demande pour obtenir la déclaration de revenus de Denis Coderre a été formulée par Radio-Canada début septembre. Après s'être montrée un temps ouverte à cette idée, l'équipe du candidat ne nous a fait parvenir une réponse négative définitive que jeudi dernier, après un long silence.