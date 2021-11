Eau contaminée à Shannon : près de 300 personnes admissibles au recours collectif

La rue Cannon était raccordée au même réseau d'aqueduc qui a contaminé des centaines de chaumières au trichloréthylène (TCE), un cancérogène avéré, de 1995 à 2006. Un jugement de la Cour supérieure l'avait d'ailleurs confirmé il y a plus de dix ans.

Ses résidents et anciens résidents n'étaient pourtant pas admissibles à un dédommagement en vertu de l'action collective intentée contre le gouvernement fédéral, la Société immobilière Valcartier et General Dynamics, jugés responsables de la contamination de la nappe phréatique.

De la manière dont il était formulé, le recours était réservé aux citoyens ayant habité la municipalité de Shannon. Or, la rue Cannon, bien qu'elle se trouve à un jet de pierre de la base militaire et d'autres rues concernées, est techniquement sur le territoire de Saint-Gabriel-de-Valcartier, municipalité dont le cœur de village est situé à une quinzaine de kilomètres de Shannon.

Une requête en rectification de jugement visant à ajouter la rue Cannon a été adressée par l'avocat représentant les citoyens et entendue par la Cour d'appel, lundi. Les trois juges y ont accédé et ont accepté de modifier le verdict de la cour, permettant ainsi d'étendre le recours à une centaine d'adresses supplémentaires. La démarche n'a pas été contestée par les parties poursuivies.

Erreur corrigée

Me Charles Veilleux, représentant les citoyens depuis 2003 dans ce dossier, qualifie d'accident l'oubli de la rue Cannon à l'intérieur de l'action collective. La rectification du verdict de la Cour d'appel rendu en janvier 2020 vient maintenant corriger la situation , laquelle avait causé un sentiment d'injustice ces derniers mois.

C'est définitivement de bonnes nouvelles. [...] Je n'ai jamais compris pourquoi on avait exclu cette rue-là, parce qu'elle était connectée au même réseau d'aqueduc , a réagi lundi Michel Major, qui a habité la rue Cannon avec sa conjointe et leur fille de 1996 à 2000.

Je ne comprenais pas pourquoi on n'appliquait pas le jugement. Le jugement spécifiait que chaque résident des logements familiaux pouvait être compensé. Une citation de :Michel Major, résident de la rue Cannon de 1996 à 2000

Après avoir constaté qu'il n'était pas admissible à un dédommagement, M. Major avait entrepris des démarches pour obtenir gain de cause. On lui a alors expliqué que la rue Cannon n'était pas à Shannon. Une explication qu'il n'a jamais acceptée et qui méritait selon lui un correctif urgent.

En parallèle, des dizaines d'autres citoyens s'étaient également regroupés par l'entremise des réseaux sociaux pour demander une modification.

Beaucoup d'argent en jeu

En vertu de l'action collective qui a été autorisée par les tribunaux, et bonifiée dans le verdict de la Cour d'appel en 2020, chaque adulte a droit à une somme de 750 $ par mois durant la période visée. Le montant maximal est de 63 000 $. Un montant forfaitaire de 3000 $ est aussi prévu pour les parents pour chaque enfant.

Selon le Regroupement des citoyens de Shannon, en y ajoutant les intérêts de 5 % et certains montants additionnels, une même personne peut obtenir jusqu'à 75 000 $, et ce même après avoir versé les honoraires d'avocats (25 % du montant) et l'aide au fonds de soutien aux actions collectives.

Différents groupes d'adresses et différentes périodes sont inclus dans le recours, selon la date de raccordement au réseau d'aqueduc. En tout et pour tout, le recours s'étend de 1995 à 2006. Et selon le Regroupement des citoyens de Shannon, entre 3000 et 5000 réclamations pourraient être déposées.

Les personnes concernées ont jusqu'au 12 juillet 2022 pour demander leur dû.