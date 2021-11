Les chiffres et le nombre de décès qui nous sont communiqués témoignent bien du fait que le virus est ingérable dans la province , affirme la présidente de l’Association médicale canadienne (AMC), Katharine Smart.

En date du 31 octobre, le nombre total de décès dans la province depuis le début de la pandémie s'élevait à 851.

À lire aussi : Octobre, le mois le plus meurtrier de la pandémie en Saskatchewan

Or, selon Katharine Smart, le bilan est d'autant plus inquiétant que la Saskatchewan figure parmi les provinces les plus touchées, selon divers indicateurs.

En date de vendredi, une mise à jour sur l’épidémiologie du gouvernement du Canada signalait 2,9 morts pour 100 000 habitants en Saskatchewan au cours des 7 derniers jours.

La Saskatchewan arrivait aussi en tête des provinces pour ce qui est du taux de cas actifs, le 31 octobre, avec 201 cas pour 100 000 habitants.

Il s'agit d'une crise profonde , souligne Katharine Smart. Le fait de voir la souffrance et savoir qu'elle aurait pu être évitée grâce à davantage de mesures de santé publique est vraiment dévastateur.

Une situation évitable

Le conseiller en politiques de santé de la Ville de Saskatoon, Dennis Kendel, partage cet avis.

Plusieurs de ces décès auraient pu être évités si le gouvernement avait agi selon les recommandations des responsables de la santé publique , affirme-t-il.

Le Dr Kendel attribue la situation au variant Delta. N'ayant pas été contenu, ce dernier a entraîné une hausse des infections.

Le bilan aurait pu être plus lourd encore si l'Ontario n'avait pas reçu certains patients de la Saskatchewan, croit le Dr Kendel, qui demande à la province d'implanter des mesures de contrôle de la pandémie.

Des limites de rassemblement toujours espérées

La Dre Katharine Smart est désormais inquiète pour le système de santé et, surtout, pour sa capacité à revenir à la normale une fois le nombre d'infections contrôlé.

Les médecins, à bout de souffle, devront rattraper les retards occasionnés par la pandémie. Plusieurs d'entre eux sont déjà épuisés, cumulant des jours de travail sans repos.

À l'instar de plusieurs autres médecins, la Dre Smart espère que des limites seront instaurées pour les rassemblements. Selon elle, les vaccins à eux seuls ne suffiront pas à contenir la crise.

Avec les informations d'Olivier Daoust