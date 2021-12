Un tour du monde dans la guitare d’André Thibault

Originaire de Montréal, André Thibault est bien connu dans l’univers de la musique du monde au Canada. Sa musique est caractérisée par des rythmes flamencos qui se mélangent à la musique orientale sur des teintes de jazz, d’influences classiques et de folklore du monde.

Lorsqu’il est arrivé à Vancouver, la musique métissée comme il la conçoit aujourd’hui n'existait pas vraiment.

« Je suis venu ici en 69, en 75 et ensuite en 77. Finalement, j’ai décidé de rester [rires]. À cette époque, on parlait surtout des musiques du monde, mais nous, on les fusionnait déjà [les styles musicaux]. »