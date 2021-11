Robert Melanson, ancien président de la SANB, est décédé

Il venait tout juste d'avoir 61 ans.

Lorsqu'il est devenu président de la SANBSociété de l'Acadie du Nouveau-Brunswick en juin 2018, Robert Melanson a promis de défendre les enjeux linguistiques et de gouvernance.

Ses deux années à la présidence ont été à la fois riches et éprouvantes, a-t-il expliqué lors de son départ en mars 2020. Il disait être convaincu qu'il laissait l'organisme entre de bonnes mains pour la suite des choses.

Robert Melanson, lors d'une conférence de presse le 3 mars 2020 (archives). Photo : Radio-Canada / Guy Leblanc

Né à Bathurst, au Nouveau-Brunswick, Robert Melanson a étudié les arts dramatiques à l’Université de Moncton et à l’École nationale de théâtre du Canada, où il a été le premier Acadien accepté en interprétation.

Robert Melanson a aussi été le propriétaire et le directeur de la librairie La Grande Ourse, à Moncton, pendant plus de 25 ans. Il était responsable de la vente et de la promotion du livre francophone dans les quatre provinces de l’Atlantique.

Il a d’ailleurs joué un rôle clé dans la mise en place des premiers salons du livre en Acadie.

Robert Melanson a aussi été un bénévole pour plusieurs organismes culturels, dont le Festival Frye, les Éditions Perce-Neige, le Festival international du cinéma francophone en Acadie et le Festival Inspire.