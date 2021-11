Début du procès de Duncan Sinclair accusé du meurtre de sa mère

Duncan Sinclair est apparu en personne habillé d'une tenue de civil lors d'une brève audience lundi avant-midi.

L'homme aux cheveux noirs courts avait revêtu un veston anthracite et une chemise bleu pâle boutonnée jusqu'au cou. Il portait des lunettes avec une monture épaisse ainsi qu'un masque chirurgical.

Le prévenu avait été arrêté deux jours après le meurtre par la Police provinciale de l'Ontario à Midland, à plus de 100 km au nord de Toronto.

La victime, une femme de 51 ans, a été poignardée à mort dans l'une des aires de restauration souterraines du centre-ville en avril 2019.

À lire aussi : Meurtre dans le réseau souterrain de Toronto : l'accusé devra rester derrière les barreaux

Le procès doit débuter dès mardi matin si la sélection des 14 jurés est terminée à l'ajournement des audiences à 16 h 30 lundi. Une centaine de citoyens ont été convoqués au tribunal.

La juge Anne Molloy, de la Cour supérieure de l'Ontario, a fait savoir que les candidats qui ne sont pas entièrement vaccinés contre la COVID-19 ne seront pas choisis.

Les audiences se tiendront en personne seulement et non plus sur une plateforme numérique.

Toutes les mesures de précaution sanitaire ont été prises dans le tribunal pour tenir un procès en personne. Des barrières en plexiglas isolent tous les cubicules où seront assis la juge, les jurés, les procureurs, l'avocate de la défense et les témoins.

La Couronne compte appeler de 17 à 19 personnes à la barre des témoins.

On s'attend à ce que le procès dure de trois à quatre semaines.