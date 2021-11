La COVID-19 peut infecter l’oreille interne

Le virus qui cause la COVID-19, le SRAS-CoV-2, peut bel et bien infecter les cellules de l'oreille interne, montrent les travaux de scientifiques américains.

Certaines personnes atteintes de la COVID-19 signalent des symptômes liés aux oreilles, notamment une perte d'audition, des acouphènes et, dans une moindre mesure, des vertiges et des problèmes d'équilibre.

Si la prévalence des problèmes auditifs associés à la COVID n’est toujours pas clairement établie, les chercheurs soupçonnent depuis plusieurs mois qu'ils sont liés à une infection de l'oreille interne par le SRAS-CoV-2.

Repères La COVID-19 est une maladie respiratoire causée par le virus SRAS-CoV-2, soit le nouveau coronavirus.

Ce virus est distinct du SRAS-CoV (ou SRAS-CoV-1), le coronavirus responsable du syndrome respiratoire aigu sévère qui a sévi dans le monde de 2002 à 2004.

De nombreux déficits sensoriels sont associés à la COVID-19, mais les mécanismes moléculaires qui sous-tendent ces problèmes restent largement incompris.

Pour étudier la relation de cause à effet entre le SRAS-CoV-2 et un dysfonctionnement audiovestibulaire, le Pr Lee Gehrke et ses collègues de l’Institut de technologie du Massachusetts (MIT) ont analysé le tissu de l'oreille interne de 19 personnes atteintes de la COVID-19, créé des modèles cellulaires in vitro de l'oreille interne humaine et analysé du tissu de l'oreille interne de la souris.

Leurs résultats confirment les soupçons et prouvent que le virus peut effectivement infecter les cellules de l'oreille interne, y compris les cellules ciliées, qui sont essentielles à l'audition et à l'équilibre.

Leurs données montrent que les cellules ciliées et les cellules de Schwann expriment les protéines nécessaires à l'entrée du virus SRAS-CoV-2 dans les cellules , expliquent dans un communiqué les auteurs de ces travaux, dont le détail est publié dans la revue Communications Medicine (Nouvelle fenêtre) (en anglais).

Le virus peut ainsi infecter l'oreille interne par les cellules ciliées et, dans une moindre mesure, les cellules de Schwannm. Les autres types de cellules de leurs modèles n'ont pas montré de sensibilité à l'infection par le SRAS-CoV-2.

Les cellules ciliées humaines étudiées par l’équipe du Pr Gehrke étaient des cellules ciliées vestibulaires. Elles participent à la détection des mouvements de la tête et au maintien de l'équilibre , notent les chercheurs.

Les cellules ciliées cochléaires, qui interviennent dans l'audition, sont beaucoup plus difficiles à obtenir ou à générer dans un modèle cellulaire. Les chercheurs ont quand même montré que les cellules ciliées cochléaires de souris possèdent également des protéines qui permettent l'entrée du SRAS-CoV-2.

Les voies d'entrée possibles du virus dans les oreilles comprennent la trompe d'Eustache, qui relie le nez à l'oreille moyenne, et de petites ouvertures entourant les nerfs olfactifs.

Cela permettrait au virus de pénétrer dans l'espace cérébral et d'infecter les nerfs crâniens, y compris celui qui est relié à l'oreille interne , estiment les chercheurs.

Les chercheurs espèrent maintenant utiliser leurs modèles cellulaires humains pour tester des traitements possibles des infections de l'oreille interne causées par le SRAS-CoV-2, mais aussi par d'autres virus.

Ces travaux apportent des preuves très convaincantes que le SRAS-CoV-2 infecte l'oreille interne et qu'il pourrait être à l'origine des pertes d'audition et d'équilibre observées chez un certain nombre de patients atteints de la COVID-19 , explique Yuri Agrawal, professeur d'otolaryngologie et de chirurgie de la tête et du cou à la Johns Hopkins School of Medicine, qui n'a pas participé à ces recherches.