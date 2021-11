Trois candidats à la mairie de Gatineau défendent leurs idées pour la ville

Les candidats à la mairie de Gatineau Jacques Lemay, Rémi Bergeron et Abdelhak Lekbabi ont défendu leurs idées pour la ville, lundi, au cours d’un débat électoral organisé par la station de radio 104,7.

Les échanges se sont déroulés sur un ton consensuel, chaque candidat indépendant profitant de la tribune pour mettre de l’avant ses principaux engagements.

Jacques Lemay a insisté sur sa volonté de mener Gatineau vers une meilleure gouvernance et transparence.

« Ce que j’offre, c’est de travailler en collégialité [...], [de mettre] fin aux huis clos et aux séances de travail privées où les discussions, la transmission d’informations et les débats préliminaires sont mis de côté », a-t-il dit.

Il a soutenu qu’il instaurerait un environnement de collaboration entre tous les élus à la table du conseil municipal s’il devient maire. Il a fait valoir qu’une éventuelle élection de la cheffe d’Action Gatineau, Maude Marquis-Bissonnette, ou de la candidate indépendante France Bélisle signifierait encore des frictions au conseil et de l’hostilité .

Les candidats Jacques Lemay et Rémi Bergeron durant le débat de lundi Photo : Radio-Canada / Hugo Bélanger

Rémi Bergeron , qui promet aussi une plus grande transparence, a souligné qu’il souhaite que le projet des deux tours du groupe BRIGIL voit finalement le jour, mais sur le terrain du centre Robert-Guertin.

Vous avez l’autoroute 50, le boulevard des Allumettières [...] le ruisseau de la Brasserie. C’est un endroit central , a affirmé celui qui s’était aussi porté candidat à la mairie en 2017.

Il a aussi réitéré qu’il s’oppose au projet de tramway, qu’il juge trop coûteux. Il souhaite plutôt mettre en place des voies réservées. Vous allez pouvoir réserver [sur] vos plateformes au niveau du taxibus, minibus et du covoiturage parce que la Ville va gérer le covoiturage par l’entremise de la Société de transports de l’Outaouais [...] et on va rendre ça extrêmement efficace , a-t-il dit.

À lire aussi : Échanges animés de candidats à la mairie de Gatineau sur l’impôt municipal

Par ailleurs, Rémi Bergeron propose de réembaucher l'ancienne directrice générale de la Ville, Marie-Hélène Lajoie, qui, selon lui, a quitté pour des motifs encore obscurs.

Quant à Abdelhak Lekbabi, il est revenu sur sa promesse de faire de Gatineau une ville accueillant des matchs de la Coupe du monde 2026 de la FIFAFédération internationale de football association . « La ville de Gatineau mérite plus. On a [...] une infrastructure extraordinaire. On a les gens, les responsables. Il y a tous les ingrédients pour faire des matchs mondiaux ici », a-t-il lancé.

Le candidat Adbdelhak Lekbabi (à droite) durant le débat de lundi Photo : Radio-Canada / Hugo Bélanger

Il a ajouté que son projet s’accompagnerait d’investissements afin de construire un stade pouvant accueillir 60 000 personnes.

Ce qu’il faut, c’est un ingénieur professionnel. On peut se déplacer en Chine, en Europe. J’ai déjà envoyé une lettre au président de la FIFAFédération internationale de football association pour qu’il m’aide , a-t-il ajouté.

Avec les informations de Nathalie Tremblay et d’Émilie Bergeron