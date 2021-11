Un deuxième album pour le groupe Yokofeu

Yokofeu avait plus d’une raison d’avoir le cœur à la fête. Ce lancement était une soirée costumée pour souligner l’Halloween, et une belle soirée de retrouvailles pour le quintette, car les membres du groupe mènent tous d’autres projets artistiques en parallèle de Yokofeu. Par exemple, le bassiste, Pierre-David Girard, fait aussi partie des groupes Bleu Jeans Bleu et Les Louanges, alors que le claviériste Gabriel Godbout-Castonguay joue avec Les Louanges. De son côté, le chanteur, Francis Rose, vient de voir paraître chez Leméac, son deuxième roman intitulé Ruissellements.

L’album Apothéoses est prêt depuis 2020. Toutefois, en raison de la pandémie, Yokofeu a préféré attendre avant de dévoiler ce projet musical qui comprend 7 chansons à la fois planantes et dansantes.

Des musiques baignées d’électro et ponctuées d’envolées psychédéliques, fortement inspirées du rock kosmische allemand des années 70, occupent un large espace dans ces chansons où on découvre des textes poétiques de Francis Rose.

Projet de groupe

Dans mes romans, je me livre beaucoup, et en musique, j’essaie de laisser mon je de côté pour faire place à une poésie plus anonyme. Je pense qu’en musique, c’est important cette idée de la destruction de l’ego, et aussi cette idée de la communion et de l’ensemble. C’est un projet de groupe , de souligner l’auteur-compositeur-interprète, Francis Rose.

Apothéoses, c’est un peu le deuxième acte de notre premier album dont le titre est Les enfants sauvages. Au niveau des thèmes, j’ai comme une obsession du temps qui passe, de cette vie qu’on mène dans la dissolution. J’ai une peur terrible de m’assagir avec le temps, de vivre dans la résignation et le contentement. Dans Apothéoses, j’ai essayé de mettre en scène les gens qui vivent en marge, qui ne rentrent pas dans le moule , ajoute Francis Rose.

Le groupe planche déjà sur son troisième album qui devrait être enregistré durant l’hiver.

En attendant les prochains spectacles de Yokofeu, on peut profiter pleinement du nouvel album à la fois divertissant et poétique qu’est Apothéoses.