Un musée de Chicago restitue des dépouilles ancestrales à une Première Nation au Canada

Les restes avaient été déterrés de l'île Dead, dans la baie Georgienne, en 1891 par un anthropologue américain du nom de Thomas Proctor Hall.

Selon Gerry Duquette fils, chef de la Première Nation de Dokis, M. Hall voulait démontrer que les membres des Premières Nations n'étaient pas des personnes , dans un but de justifier l'occupation des territoires traditionnels de ces communautés.

M. Hall avait apporté les restes à Chicago, où ils ont été exposés à l'exposition universelle de 1893. Après l'exposition, ils ont été ajoutés à la collection du musée Field.

Gerry Duquette fils a entendu parler pour la première fois en 2011 des restes disparus par son défunt grand-père, l'ancien conseiller Leonard Dokis.

En se promenant sur la rivière Key, M. Dokis s'était rendu compte que l'île Dead, où des membres de la Première Nation avaient été enterrés, faisait partie d'un parc provincial.

C'était quelque chose qui l'a frappé. Il a dit "on ne campe pas dans vos cimetières, pourquoi vous campez dans les nôtres?"

La Première Nation avait alors demandé que la pancarte du parc provincial soit retirée et qu'aucun bâtiment ne soit construit sur cette île.

Gerry Duquette fils a participé à une cérémonie à Chicago le 26 octobre dernier au cours de laquelle il a signé des documents, et le musée lui a transféré les restes de ses ancêtres.

Gerrry Duquette fils s'est rendu sur place en compagnie de Roland Restoule, un autre membre du conseil de la Première Nation de Dokis.

C'est nous qui avons mis les restes dans les boîtes , explique-t-il. On a demandé aux jeunes femmes et aux aînés ici à Dokis de nous ramasser du cèdre, pour l'avoir sur la couverture pour les transporter.

Le cèdre pour nous représente la pureté , explique le chef de la Première Nation de Dokis.

C'est émouvant, parce que vous voyez certains des traumatismes qui se trouvaient sur les os , a déclaré M. Duquette en rentrant de Chicago.

C'est enfin arrivé et ils sont enfin de retour chez nous. C'est un chapitre que nous pouvons clore. Et c'est une promesse que nous avons remplie pour nous assurer qu'ils retournent à leur lieu de repos légitime.

Le processus de rapatriement a commencé il y a quatre ans, mais le transfert a été retardé en raison de la pandémie de COVID-19 et des restrictions de voyage entre le Canada et les États-Unis.

Pendant cette période, lui et d’autres membres de la Première Nation de Dokis ont établi une excellente relation avec le musée Field, affirme-t-il.

J'ai assisté à des réinhumations et il est difficile de décrire à quel point le fait que ces retours aient eu lieu, qu'ils aient été faits correctement et que ces parents soient maintenant en paix est puissant , raconte Helen Robbins, directrice du rapatriement du musée Field, qui a travaillé avec la Première Nation de Dokis.

Ça a pris du temps, mais maintenant c'est fait et c'est merveilleux. Je voulais vraiment voir ce dossier réglé , affirme-t-elle.

On m'a certainement dit que ce genre de rapatriements et de réparation des torts du passé apportent la guérison et la force aux communautés.

Une citation de :Helen Robbins, directrice du rapatriement du musée Field