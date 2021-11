COVID-19 : 47 nouveaux cas pendant la fin de semaine dans la MRC de La Matapédia

La COVID-19 ne s'essouffle pas dans la MRC de La Matapédia. Selon le dernier bilan du Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent (CISSS), 47 des 55 nouveaux cas répertoriés dans la région pendant la fin de semaine ont été répertoriés dans cette MRC.

Le Centre de services scolaire (CSS) Monts-et-Marées a d’ailleurs annoncé dimanche que les élèves des écoles Ste-Ursule et Caron d'Amqui ne seraient pas de retour sur les bancs d'école avant une autre semaine en raison des éclosions en cours.

Cas de COVID-19 par MRC Cas de COVID-19 par MRC MRC Nombre de cas par région Kamouraska 734 Rivière-du-Loup 1362 Témiscouata 423 Les Basques 222 Rimouski-Neigette 877 (+7) La Mitis 200 La Matanie 272 (+1) La Matapédia 287 (+47) Indéterminés 0

La région du Bas-Saint-Laurent compte maintenant 141 cas actifs du virus, dont 108 dans la MRCMunicipalité régionale de comté de La Matapédia. Celle de Rimouski-Neigette en compte 18 et celle de La Matanie, 9.

Deux personnes sont actuellement hospitalisées en lien avec la COVID-19, dont une aux soins intensifs.

Près de 590 personnes ont été dépistées dans la journée de dimanche au Bas-Saint-Laurent.

Dépistage sur rendez-vous

Par ailleurs, le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent précise qu'à compter du 1er novembre, le centre de dépistage de la COVID-19 situé à l’hôpital de Matane, sera seulement accessible sur rendez-vous. Il est possible d’y accéder, 7 jours par semaine, entre 8 h et 16 h.