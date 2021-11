L’organisme IRIS Estrie est en péril en raison du manque de financement

L'organisme IRIS Estrie, qui fournit des services en matière de prévention des infections transmissibles sexuellement et par le sang (ITSS), pourrait devoir fermer ses portes en mars 2022. L'organisme a perdu plusieurs sources de financement.

La directrice générale par intérim d’IRIS Estrie, Charlène Aubé, explique que les subventions du gouvernement fédéral n'ont pas été reconduites.

Nous avons appris que 70 % de notre financement sera coupé à la fin de l'année financière le 1er avril 2022. Ça place IRIS Estrie en péril , soutient Mme Aubé.

Ce manque de financement touche directement le recrutement d'intervenants, souligne-t-elle, puisqu'il impossible d'offrir des conditions salariales comme celles du réseau de la santé.

C’est difficile de recruter. Nous fonctionnons avec des effectifs réduits. Tout le monde est à bout de souffle , signale Charlène Aubé.

La directrice de l'organisme ajoute que le seul financement récurrent de l'organisme provient du gouvernement provincial. Or, la mobilisation des organismes communautaires a mis en lumière le manque de financement par le gouvernement du Québec, qui touche aussi IRIS Estrie.

Le financement provincial est en dessous de ce que nous devrions avoir comme organisme suprarégional. Nous recevons moins du quart de ce que nous devrions recevoir , déplore Mme Aubé.

Il ne permet même pas de payer le salaire d’un seul intervenant. Il nous permet de payer seulement les frais de base. Une citation de :Charlène Aubé, directrice générale par intérim d'IRIS Estrie

La directrice rappelle que l'organisme offre des services dans toute la région de Granby à Lac-Mégantic, et qu'ils touchent entre autres la population plus vulnérable à la transmission des ITSSinfections transmissibles sexuellement et par le sang , comme les travailleuses du sexe ou les utilisateurs de drogues injectables.

On s'adresse [aussi] aux jeunes dans les écoles, parce que l’on sait que l'éducation à la sexualité est redevenue obligatoire depuis 2018. L’animation est faite bénévolement , signale Charlène Aubé.

Avec le retour des dépistages sur une base plus régulière, qui avaient ralenti pendant la pandémie, IRIS Estrie et la santé publique craignent par ailleurs une hausse des cas d’ ITSSinfections transmissibles sexuellement et par le sang .

Une pénurie de main d'oeuvre qui frappe partout

La situation est précaire au sein de plusieurs organismes communautaires en Estrie, dont le centre de prévention du suicide JEVI, qui a fermé sa ligne téléphonique, ainsi que qu'au Partage Saint-François, qui a connu une autre rupture de services la fin de semaine dernière.