Parcours d’art urbain à Trois-Rivières : les murales de la discorde

La dernière oeuvre à avoir été créée dans le paysage trifluvien est celle de l’artiste montréalais Julian Palma, au coin des rues Saint-Georges et Notre-Dame Centre.

Récemment, l’artiste Jean Beaulieu a publié une lettre d’opinion dans Le Nouvelliste, dénonçant le fait que, selon lui, Culture Trois-Rivières a jugé qu’ il n’y a pas d’artistes assez qualifiés à Trois-Rivières pour réaliser ce genre de murale .

Samedi, la conseillère municipale sortante Mariannick Mercure a voulu sonder l’opinion des gens dans une publication Facebook sur la dernière oeuvre réalisée et l’artiste-peintre trifluvienne Patricia Kramer a saisi l’opportunité de faire valoir son opinion sous la publication et en entrevue à l’émission Toujours le matin.

Quand je vois qu’on n’a pas été demandés, qu’on n’a pas été consultés... Personne ne s’est intéressé à savoir si on était intéressés ou capables, ou si il y avait une façon peut-être de travailler ensemble pour faire équipe. Donc, c’est sûr que quand je passe dans le centre-ville, je me dis : "Bien coudonc!" Je suis comme déçue à chaque fois , explique-t-elle sur les ondes d’ICI Première.

Patricia Kramer estime que les artistes d’ici auraient pu offrir de beaux projets, mieux intégrés à l’environnement.

Le conseiller municipal sortant du district Marie-de-l'Incarnation, Denis Roy, aussi président du comité sur la culture, les loisirs et la vie communautaire, se défend d’avoir voulu écarter les artistes trifluviens du projet.

L’intention initiale était de travailler avec des artistes d’ici qu’on aurait fait accompagner de techniciens. Mais, la discipline de création de murales, c’est un art en soi. C’est une discipline en soi. Donc, on a décidé de se faire accompagner , déclare-t-il en réaction à l’opinion émise par Patricia Kramer et Jean Beaulieu.

Ça fait que l’idée de dire que c’est un rendez-vous manqué, je trouve que c’est un petit peu à courte vue.

Un programme de formation inadéquat?

Denis Roy indique que le programme de formation pensé par la Ville pour la première année du projet a évolué en mentorat pour cette deuxième année et que les artistes de Trois-Rivières prendront une plus grande place dans la suite du projet. Il fallait d’abord aller acquérir une expérience, selon lui.

Moi, je rêve de 8, 12, 15 murales, puis de faire un véritable parcours. Là, on est en train de mettre en place des outils pour en avoir idéalement une [murale] par année, pour plusieurs années à venir. À partir de l’an prochain ou de l’autre, bien là, les artistes d’ici, c’est eux qui vont être mis en valeur.

Quant à elle, Patricia Kramer est déçue de la formation qui a été offerte et qu’elle a suivie. « La formation, ça revient à dire que l’on prépare la surface, on met du primer et on achète la bonne peinture extérieure de qualité chez Home Depot! C’est ça qui me frustre un peu. »

Elle reconnaît qu’il faut une expertise particulière pour peindre un gratte-ciel, mais pas les édifices de deux ou trois étages présents au centre-ville de Trois-Rivières.

Avec un bon équipement, avec un bon technicien, avec un bon plan bien préparé d’avance, je ne vois pas pourquoi je ne serais pas capable.

Des oeuvres dans le paysage trifluvien pour au moins 10 ans

La peintre ne manque pas de mentionner que les gens de la Ville sont dévoués et elle souligne leur ouverture pour les artistes locaux, mais elle y voit une occasion ratée de faire rayonner les talents d’ici dans une oeuvre durable.

C’est un projet qui reste là pour 10 ans. Puis là, c’est quand même notre argent qu’on donne à des artistes de Montréal. Je trouve ça très dommage , fait remarquer Patricia Kramer.

Sur son site internet, Culture Trois-Rivières souligne tout de même que la dernière murale, réalisée par Julian Palma, a permis le mentorat de l’artiste trifluvienne Andrée Godin.